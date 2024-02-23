偷車賊才上路就車禍肇事逃逸　警田間追逐數百公尺擒獲

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子昨（22）日下午在大園區合圳北路上竊取路旁小貨車，疑似不熟路況與車況，才開車就在巷口與機車碰撞，機車騎士摔車後疑似骨折躺在路當中，邱男肇事後下車隨即徒步逃離，大園警方據報後根據目擊民眾指稱，駕駛肇事逃逸，員警隨即在附近發現邱男躲藏田中草叢，員警要邱男當面說清楚，邱男一度在田中嗆警「過來啊」，2員警前後追逐數百公尺終於將筋疲力盡的邱男拘捕到案，偵訊後依竊盜、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌移送偵辦。

▲桃園市邱姓男子昨天下午在大園區竊取路旁小貨車，上路未久就在巷口生車禍，邱男肇事後隨即逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，埔心派出所昨天下午4時許接獲民眾報案，大園區合圳北路三段537巷口發生小貨車與機車碰撞事故，員警到場處理時卻發現僅有受傷機車騎士，肇事小貨車駕駛卻不見蹤跡，警方查詢小貨車車牌駕駛，赫然發現該車1小時前已通報失竊。

▲桃園市邱姓男子昨天在大園區竊取小貨車後肇事逃逸，還與員警在田中展開追逐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警根據現場目擊民指稱，小貨車駕駛肇事後隨即徒步逃離，員警研判肇事駕駛應該還在附近，根據民眾描述肇事駕駛衣著特徵，在附近擴大搜尋，果然在一處產業道路旁草叢發現肇事男子躲藏。

▲桃園市邱姓男子昨天在大園區竊取小貨車後肇事逃逸，被員警與路人共同協助後制伏拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

35歲的邱男見員警到場潛入田間，員警要他不要再往田裡走，邱男竟嗆警「過來啊、還是要拉你過來」，見員警果真捲起褲管下田，隨即拔腿狂奔，2名員警在後追趕，雙方追逐數百公尺，邱男體力盡失下乖乖就擒，警方偵詢後依竊盜、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌，將邱男移送桃園地檢署偵辦。