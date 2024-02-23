多人共乘詐領6千補助　桃園「愛心計程車」運將A錢這下慘了

▲桃園市計程車羅姓駕駛於2021年間，因疫情緊張意圖詐取「市府疫苗接種愛心計程車」專案6000元補助，事後審核時被察覺過於密集且頻繁而未遂。（資料照／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市計程車羅姓駕駛2021年間因疫情嚴重，利用市府交通局簽訂「疫苗接種愛心計程車」補助專案，卻意圖詐取費用申請6000元補助，交通局審核時發現他接客過於密集且頻繁，經詢問搭車客人發現有異，因申請與約定資格不符拒絕發放補助，而桃園地檢署調查後，依詐欺取財未遂罪嫌將羅起訴。

檢警調查，51歲的羅姓計程車司機，2021年間因新冠肺炎疫情嚴重，桃園市交通局為鼓勵民眾勇於接種疫苗，與多家計程車行簽訂「疫苗接種愛心計程車」契約，約定由計程車載運符合資格接種民眾，到醫院或接種站接種疫苗，民眾無須支付車資，由計程車駕駛人完成一趟接送任務並取得相關證明，統一由所屬車行或公司向市府交通局申請核付車資，交通局則以「趟次」為計算基準，非以「搭乘人數」計算。

羅男認為有機可趁，於2021年10月上旬，透過車行向市府交通局申請核付車資共計6000元，事實上卻是一車載運多人後，謊稱多趟載人，而交通局審核羅申請之乘車單據，認為羅執行接送任務時間過於密集、次數過於頻繁，顯與常情不符，經查訪部分乘車民眾，發現有共乘情事，因而暫未發放發車資，事後查明後函送桃園地檢署偵辦。

桃檢調查時，羅男辯稱有向交通局提出乘車證明，才申請核付車資，一切符合規定，檢方根據警方查訪資料，認定羅男涉嫌詐欺，偵結依詐欺取財未遂罪嫌將羅男起訴。