車在停車場內遭撞！警稱「沒拍車牌」拒受理　千萬網友罵爆聲援

▲車子在停車場內遭撞，警方卻稱「沒拍車牌」拒受理。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本愛知縣一宮市一名車主，先前發現自己的車子被撞，而肇事者卻匆匆離去，沒有留下任何訊息，且警方告知必須自行查出肇事車牌號碼，否則無法受理。結果車主將監視器畫面公開後，吸引超過1700萬次瀏覽，網友的大量聲援也讓此事有了轉機。

根據日媒報導，車主的妻子14日透過網路公開了停車場的監視器影片。影片中一輛汽車在倒車時撞擊到她丈夫的汽車，然後就立刻離開現場。她指出，這起事情發生在13日傍晚，儘管停車場業者提供了監視器影片，但由於影片並未清楚拍到肇事車輛的車牌號碼，警方因此表示無法受理。

影片公開後，獲得了大量日本網友的聲援，他們紛紛表示願意幫助尋找肇事者，目前該影片的瀏覽人數已經超過1700萬，且被轉推超過1.2萬次。許多網友對警方的行為表示不滿。

最終因影片持續擴散，當地警方15日主動聯繫了車主夫婦，要他們前往警局做筆錄。車主的妻子對此感到相當驚訝，「我不知道這是因為有好心的警察還是因為網友的努力，警方終於有了動作。」目前案件正在調查中，她尚未透露後續情況。