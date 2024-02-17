墾丁凱撒飯店前「貨車追撞客運」車體變形司機受困　消防救援

▲墾丁凱撤飯店前交通事故。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一台小貨車15日在恆春凱旋飯店前，因為不明原因追撞前方客運車，因為車體變形，駕駛受困駕駛座，屏東消防局獲報派遣人員救援，利用破壞器材將駕駛救出，送醫治療，相關責任及原因由恆春警方進一步調查釐清。

消防局墾丁分隊於2月15日中午12點50分接獲119派遣車禍勤務，報案地點近墾丁凱撒飯店前，且據報案人表示現場車上人員撞擊後急需脫困，墾丁消防隊接獲派遣後立即出動消防車、救護車並通報墾丁義消前往支援。



救援人員到達時發現患者夾困在貨車內急需脫困，雖車上患者尚有意識但創傷情形嚴重，請派出所員警管制交通後立即進行車禍救援行動流程，利用枕木限制車輛位移、穩固車身、拉手煞車並拔除鑰匙、指定救護人員照護患者並佈線水線防止車輛燃燒，隨後救援人員利用油壓破壞器材交換配合使用，警義消協助下將患者順利脫困完成車禍救助勤務並將患者送上救護車，交由救護車後送至醫院。

墾丁消防分隊表示，墾丁國家公園在過年節期間車流量較大，旅遊人口激增且大部分皆為自駕車輛或騎乘機車之遊客，行經危險路段容易造成車禍，提醒駕駛人須注意車前等行車狀況外，另外如須報案車禍時，如為外地遊客請盡量冷靜地說明地址或明顯目標物並說明車禍患者狀況是否受困等，消防人員更能快速抵達搶救。