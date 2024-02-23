桃園怪男隨意攔車「公車也遭殃」　還擋下軍卡敬禮...超扯畫面曝

▲有網友在臉書《記憶八德》上傳影片，一名身穿黃色雨衣男子今天上午在大溪區介壽路上任意攔車，連公車都被攔下。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

記者沈繼昌／桃園報導

一名身穿黃色雨衣男子今（23）日上午在大溪區介壽路上隨意攔車，不僅隨機亂攔自小客，就連公車也照攔，造成路口險象環生，網友將這段離譜影片上傳到臉書《記憶八德》引發討論，網友紛紛留言「故意裝賣傻、垃圾行人、帝王條款」。大溪警方指出，警方已告誡男子不可再犯，針對臉書內容，男子任意攔車可依道路交通管理處罰條例裁罰500元，若造成他人受傷，將依道路交通管理處罰條例開罰。

▲一名男子今天上午在大溪區介壽路上任意攔下轎車叫囂。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

有網友在臉書《記憶八德》上傳影片，影片中，一名男子在大溪區介壽路上任意攔車，還對駕駛叫囂比手畫腳，其中包括自小客、公車，甚至連軍用卡車都被攔下，造成介壽路上一度交通混亂；網友留言「在僑愛國小路口剛剛遇到一位

精神狀態不是很穩定的人，攔公車、攔轎車、連軍車都攔了」、「等他攔警車我才相信他精神不穩定，不然頂多算裝瘋賣傻」、「垃圾行人」、「偉大政府規定行人在斑馬線就是有帝王條款」。

▲一名男子今天在大溪區介壽路上攔車，連軍用大卡車都被攔下。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

大溪警方指出，有關民眾PO網臉書內容，一名男子於大溪區介壽路僑愛國小附近任意攔車，該行為可依道路交通管理處罰條例第78條1項第4款，開處新台幣500元罰鍰；倘若造成其他人員受傷，則視情節依刑法185條第一項妨害往來公眾安全罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪警方強調，警方到場後已對男子進行告誡，同時呼籲民眾於道路上勿有任何妨礙交通之行為，避免觸法受罰以維自身安全。