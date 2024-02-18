　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

酒駕拒臨檢！泰男「油門踩到底」撞死警察　逃逸150m遭逮

▲▼酒駕拒臨檢！泰男「油門踩到底」撞死警察。（圖／翻攝自民意報）

▲曼谷一名交警在執行勤務時遭酒駕男撞死。（圖／翻攝自民意報）

記者王佩翊／編譯

泰國一名警察17日在執行酒測臨檢任務時，遭到一名企圖逃逸的皮卡車衝撞，傷勢嚴重，當場死亡。警方隨後也在事故地點150公尺外的地方逮捕肇事駕駛，經酒測發現其酒測值嚴重超標，因此將他逮捕。肇事駕駛目前面臨多項指控，包含酒駕、致他人重傷、妨礙公務等罪嫌。

根據《民意報》報導，曼谷交通警察局第5分隊警員拿塔彭（Nattapong Kaennakham）17日晚間在執行任務時，遭到酒駕男子蓄意開車撞擊，傷重身亡。事發時他正在路旁的臨檢站替路過駕駛進行酒測，沒想到卻突然遇害。

拿塔彭當時在替一名駕駛著豐田Hilux Vigo的男子佳亞（Chaiya）進行酒測，然而另一輛白色的皮卡車卻突然加速衝破臨檢站，儘管交警隨即要求他停車，但肇事駕駛當場就把拿塔彭撞飛，隨後更一路狂飆，肇事逃逸。

事發後拿塔彭因傷勢過重，當場死亡，警方則在距離事故現場150公尺處的拉瑪四路交叉路口逮捕嫌犯。肇事駕駛為來自普吉島的31歲男子坤亞空（Khunakorn）。

警方隨後對肇事駕駛進行酒測，並發現其酒測值嚴重超標，因此當場將其逮捕。警方也對此人提出多項指控，包含酒駕致他人重傷、肇事逃逸、未停車救助、妨礙公務以及攻擊執法人員等。他目前已被警方帶回，預計接受進一步調查。

ET快訊
台中燈會女警正翻！　撞臉秀賢
補班日太累！動物園「工讀生睡成一片」　四腳開開走光了
獨／40貓咪葬身中途之家！愛媽撫屍淚崩　愛爸飆親友：恨妳一輩
最後一次愛愛是2年前！　30歲女染「菜花+梅毒」
快訊／轎車遭重機「猛撞翻肚」！　驚悚畫面曝
人妻買賣房搞上房仲！　摩鐵激戰30次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世衛稱「X疾病」必將爆發全球大流行　譚德塞：我2018年就警告過

酒店激戰！55歲男師約砲12歲女童　她學校脫口「有糖爹養」慘了

19歲女友不肯墮胎　大馬男暴怒「拖她進泳池施暴」畫面瘋傳

酒駕拒臨檢！泰男「油門踩到底」撞死警察　逃逸150m遭逮

客人豪撒31萬巨額小費　女服務生卻被開除！美咖啡廳老闆急滅火

以色列準備大規模進攻拉法　G7外長聯合聲明警告

南韓醫界明起請辭、罷工！抗議「醫科生擴招」改革　政府硬碰硬

男師「穿粉紅洋裝」上課　影片瘋傳慘被停職！8千人連署要他回來

俄軍攻下烏東要城！普丁歡慶重大勝利　澤倫斯基再懇求西方軍援

美民宅氣爆夷為平地慘況曝光　多人受困求救！消防員殉職13人傷

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

台裔美國人脫口秀問陸女　「那麼愛祖國怎麼會在這？」

工程師欠高利貸遭3惡煞攔車　噴辣椒水進引擎室、捶車討債

晚安小雞被抓前還在演 LINE群訊息曝光｜20240217 ET午間新聞

李泳知嗆羅PD「帶新寶貝出國」XD　被敲碗《地娛室3》：不是我們的問題！

世衛稱「X疾病」必將爆發全球大流行　譚德塞：我2018年就警告過

酒店激戰！55歲男師約砲12歲女童　她學校脫口「有糖爹養」慘了

19歲女友不肯墮胎　大馬男暴怒「拖她進泳池施暴」畫面瘋傳

酒駕拒臨檢！泰男「油門踩到底」撞死警察　逃逸150m遭逮

客人豪撒31萬巨額小費　女服務生卻被開除！美咖啡廳老闆急滅火

以色列準備大規模進攻拉法　G7外長聯合聲明警告

南韓醫界明起請辭、罷工！抗議「醫科生擴招」改革　政府硬碰硬

男師「穿粉紅洋裝」上課　影片瘋傳慘被停職！8千人連署要他回來

俄軍攻下烏東要城！普丁歡慶重大勝利　澤倫斯基再懇求西方軍援

美民宅氣爆夷為平地慘況曝光　多人受困求救！消防員殉職13人傷

新竹男稱想吃牢飯…到台中超市偷咖啡又搶錢　躲嘉義網咖被逮

打卡新景點！花蓮富里鄉隱藏版美景　六十石山旁大草原超好拍

從租房→擁4屋包租婆！她26歲買第1間房：人生做的第1件正確事

全聯「過年鐵盒1神物」降到100元！內行驚：一口氣搬3盒

世衛稱「X疾病」必將爆發全球大流行　譚德塞：我2018年就警告過

去年底失聯移工逾8.6萬人　立法院法制局：修法納轉介機制

疑未打方向燈...宜蘭黑車切外側車道　遭公車擦撞「推著走」

酒店激戰！55歲男師約砲12歲女童　她學校脫口「有糖爹養」慘了

「國王排名」快閃主題餐廳西門登場！波吉咖哩飯、卡克冰淇淋神還原

19歲女友不肯墮胎　大馬男暴怒「拖她進泳池施暴」畫面瘋傳

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

納瓦尼身亡！母趕往監獄要求歸還遺體

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

女屍放靈車2年！　前殯儀館老闆屋藏30人骨灰

台旅客踩流冰拍美照　北海道海保驚：落水15分必死

日本入境只要1分鐘！羽田、關西率先實施

日男京都賞景突遭同事「推落15m山谷」　畫面曝

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

男網紅擁3辣妻！　訂製大床「4P激戰」

超市買特價扇貝竟挖出「5顆珍珠」

普丁歡慶攻下烏東要城　澤倫斯基再求軍援

靠怪癖發大財　「翻垃圾」每年多賺300萬

義大利躋身歐洲最安全國家

搶女婿失敗　控制狂老媽竟帶球嫁親家公

少女戀上多金繼父！青春肉體誘他玩禁忌戀

更多熱門

相關新聞

侄不倫伯母！買兇殺伯父　警眼尖識破

侄不倫伯母！買兇殺伯父　警眼尖識破

印度一名人妻婚內出軌自己丈夫的親侄子，兩人甚至在情人節當晚買兇殺害女子的丈夫，並企圖偽裝成意外身亡。直到警方發現死者屍體的傷勢與女子聲稱的死因不符後，深入調查，才發現這起駭人聽聞的謀殺案。

泰前總理貪污「入獄不到1年」獲釋返家

泰前總理貪污「入獄不到1年」獲釋返家

菲律賓控中國海警船「橫越船首、擋航道」

菲律賓控中國海警船「橫越船首、擋航道」

移工3貼遭攔查　對警動粗+掩護酒駕騎士落跑下場曝

移工3貼遭攔查　對警動粗+掩護酒駕騎士落跑下場曝

科幻電影成真！LAPD機器警犬上路

科幻電影成真！LAPD機器警犬上路

關鍵字：

泰國警察酒駕肇事逃逸臨檢東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

《我和我的冠軍女兒》印度19歲童星震驚離世！

獨／近40隻貓燒死！飼主當街向鄰居下跪道歉

林千又：終於有人還我清白了！痛指毀謗男「罪魁禍首」

初九「天公生」來了！民俗專家建議6種人要去拜

小夫妻衝撞瑞典坦克2死　疑逆光釀禍

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

台中民宅火警！2、30隻貓狗被燒到只剩骨骸

今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

即／含致癌「蘇丹紅」！25kg流入高雄加工販售

驚悚畫面曝！　轎車違規左轉遭重機撞翻肚

閨蜜曝林千又「私下面」：她不缺錢

預言晚安小雞悲劇　Toyz曝未來慘況

年代旅遊最新聲明：財務困難無法賠償

妹吞半顆安眠藥昏9小時控遭性侵　二審逆轉

「雨水」要來了！3星座財運旺

更多

最夯影音

更多
二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶
平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面