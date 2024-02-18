酒駕拒臨檢！泰男「油門踩到底」撞死警察　逃逸150m遭逮

▲曼谷一名交警在執行勤務時遭酒駕男撞死。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國一名警察17日在執行酒測臨檢任務時，遭到一名企圖逃逸的皮卡車衝撞，傷勢嚴重，當場死亡。警方隨後也在事故地點150公尺外的地方逮捕肇事駕駛，經酒測發現其酒測值嚴重超標，因此將他逮捕。肇事駕駛目前面臨多項指控，包含酒駕、致他人重傷、妨礙公務等罪嫌。

根據《民意報》報導，曼谷交通警察局第5分隊警員拿塔彭（Nattapong Kaennakham）17日晚間在執行任務時，遭到酒駕男子蓄意開車撞擊，傷重身亡。事發時他正在路旁的臨檢站替路過駕駛進行酒測，沒想到卻突然遇害。

拿塔彭當時在替一名駕駛著豐田Hilux Vigo的男子佳亞（Chaiya）進行酒測，然而另一輛白色的皮卡車卻突然加速衝破臨檢站，儘管交警隨即要求他停車，但肇事駕駛當場就把拿塔彭撞飛，隨後更一路狂飆，肇事逃逸。

事發後拿塔彭因傷勢過重，當場死亡，警方則在距離事故現場150公尺處的拉瑪四路交叉路口逮捕嫌犯。肇事駕駛為來自普吉島的31歲男子坤亞空（Khunakorn）。

警方隨後對肇事駕駛進行酒測，並發現其酒測值嚴重超標，因此當場將其逮捕。警方也對此人提出多項指控，包含酒駕致他人重傷、肇事逃逸、未停車救助、妨礙公務以及攻擊執法人員等。他目前已被警方帶回，預計接受進一步調查。