桃園購物節年節加碼抽！eMOVING電動機車得主喜出爐

▲「桃園購物節年節加碼抽」活動公布得獎者，詳情可上官網查詢。（圖／桃園市政府經濟發展局提供）

地方中心／綜合報導

桃園市政府與桃園市伴手禮協會於農曆年前特別舉辦「2024桃園年貨大街」展售會，共計兩場次分別於中壢A22老街溪站旁廣場及桃園藝文特區舉辦，除了設有近百攤位供民眾選購各式年貨外，還規劃了許多好康活動，讓民眾買好物又能拿好康。其中最受民眾期待的「桃園購物節年節加碼抽」活動也於年後抽出幸運得獎者，在新一年開始之初就可以將eMOVING電動機車等好禮帶回家。

2024桃園年貨大街好康活動之一的「消費滿千享雙重好康」特別與桃園購物節結合，推出「桃園購物節年節加碼抽」活動，參加方式簡單，獎項豐富，吸引許多消費者參與。民眾在「2024桃園年貨大街」展售會攤位消費滿100元即可獲得1點，集滿10點就可兌換一張抽獎券，展區整體消費金額達1,000萬元以上，民眾開心購物之餘也帶起年貨買氣。

而桃園市政府在年節假期後即抽出「桃園購物節年節加碼抽」各獎項得獎者，送出包含中華電動二輪eMOVING運動級旗艦車款 EZ-R CBS版電動機車等多樣好禮，各獎項得獎名單也將公布於桃園購物節官網及臉書粉絲團，有參與的民眾可至活動官網查詢。

「2023桃園購物節」抽獎活動多、獎項豐富，各活動得獎名單均已公布於桃園購物節官網，桃園市政府也提醒民眾，趕緊把握兌獎時間提供相關領獎資料，以免錯失領獎機會。

