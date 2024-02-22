快訊／桃園染整廠大火！飄出揮發性有機物　力鵬宣布停工3到5天

▲桃園力鵬公司染整廠21日晚間大火。（圖／記者記者楊熾興翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市楊梅區新榮路力鵬公司(1447)染整廠昨(21日)晚間7時許傳出火警，現場火勢延著風管向上燃燒、濃煙狂竄，警消獲報後出動32車61人前往救援，火勢於1個多小時後撲滅，幸未有人員傷亡。受到這起火警影響，飄出大量揮發性有機物，位於下風處的楊梅、湖口等地區空品不佳，籲請民眾減少外出、並佩戴口罩。力鵬表示，將停工3至5天進行火場鑑識，由於染一場還有產能，初步評估對整體影響有限。

桃園市環保局指出，力鵬公司昨夜發生火警後，消防局立即通報環保局派員前往應片，經量測下風處揮發性有機物為1.6 ppm。消防局已於晚間8時31分撲滅火勢，環保局持續監控空氣品質，請下風處民眾或敏感族群可以緊閉門窗、減少外出，若要出門，請注意落塵並務必戴口罩。

▲環保局派員持續監測空品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局表示，晚間7時至9時間為微弱東南風偏南方，故下風處落於過嶺地區，9時30分已轉變風向為東北風，受影響區域可能落在楊梅區、新竹縣湖口鄉。環保局已派遣多名稽查員於現場持續監控下風處總揮發性有機物與PM2.5數值。環保局呼籲，下風處民眾或敏感族群注意防護。

環保局指出，力鵬企業股份有限公司楊梅廠，從事印染業，於晚間7時20分接獲廠內人員通報位於染整二廠之E009熱定型機煙囪管路起火燃燒，後經由廢氣排煙管道，造成頂樓火災。該廠未有存放毒化物，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。該廠是否涉及違反空污法第32條，將依消防局火災原因調查鑑定書辦理後續事宜。環保局也說，有關火災後產生之廢棄物，已要求業者應委託經主管機關核准設立之合法清除、處理機構，妥善清理廢棄物，並留存清運聯單備查。

力鵬回應《中央社》記者提問時表示，此次火警僅有廠房屋頂3隻排煙管道燒毀，後續將停工3道5天進行鑑識，目前尚未完整評估產能影響情況，但由於染一場還有產能，初步評估對整體影響有限。