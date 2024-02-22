桃園無良洗砂場！私收廢棄物偷排污泥入社子溪　不法獲利近億

▲洗砂場私收廢棄物，偷排污泥污染社子溪獲利近億。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導



桃園一名經營洗砂場的謝姓男子，涉嫌將洗砂後所殘存污泥堆置於廠區及所竊佔的相鄰國有土地，伺機藉由私設暗管將污泥排放至社子溪，破壞國土並嚴重污染環境，桃園地檢署依竊佔、廢棄物清理法等罪嫌起訴，並建請從重量刑並沒收不法所得9351萬2049元。

桃園地檢署指出，在新屋開設洗砂場的謝男，為謀求己身私利，對外收受土木及建築廢棄物，於場區內進行洗砂，並將洗砂後所殘存污泥堆置於廠區及所竊佔的相鄰國有土地，伺機藉由私設暗管將污泥排放至社子溪。本案於2022年9月24日執行搜索，並約談被告謝男及相關證人，謝男經訊問後，認犯罪嫌疑重大，諭令交保候傳。

桃園地檢署發現，洗砂場廠區內除堆置謝男洗砂後所殘存之污泥外，尚提供土地供他人堆置土木及建築廢棄物，即刻擴大偵辦；遂於同年10月27日再次搜索洗砂場廠區，以溯源追查廢棄物之來源，並於訊後，認謝男有湮滅證據之虞，向法院聲請羈押獲准。

11月30日，搜索廢棄物來源由賴姓男子經營、位於桃園市龍潭區之非法簡易分類場，進而查獲該非法簡易分類場內土木及建築廢棄物，且因廢棄物數量龐大，除堆置於洗砂場外，賴男多次指示司機載運至彰化縣溪湖鎮之肥料工廠堆置、焚燒。其中賴男經訊問後，認有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。

桃園地檢署表示，本案先後發動3波執行搜索，並層層溯源後，最終查獲全案被告謝男等人，任意堆置、排放廢棄物，破壞國土並嚴重污染環境之犯行，對於其中5名被告及2間公司提起公訴，聲請沒收謝男及洗砂場不法利得9351萬2049元，並且針對被告謝男、賴男所為，認其等惡性重大且危害甚鉅，建請法院從重量刑。