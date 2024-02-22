二寶爸騎車上班遇死劫！獨留孕妻、3歲女兒　家屬急尋行車紀錄器

記者沈繼昌、吳佩蓁／桃園報導

桃園市蘆竹區南青路與富昌街路口，昨（21）日上午8時許發生一起嚴重車禍，一輛自小客車行經南青路欲右轉富昌街時，碰撞40歲傅姓男騎士，導致傅男當場倒地，失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。傅男的妻子目前懷孕6個多月，她強忍喪夫之痛，在臉書發文協尋事發當下的監視器畫面或行車紀錄器，希望能釐清真相。

▲桃園市南青路與富昌街路口，21日上午發生死亡車禍，家屬急尋事發行車紀錄器 。（圖／記者沈繼昌翻攝）



▲家屬急尋事發當下的行車紀錄器畫面 。（圖／翻攝臉書）



據了解，傅男當時正準備出門上班，行經事發路段時與正要右轉的汽車發生碰撞，當場失去生命徵象，路過的民眾發現後馬上報警處理，可惜送醫搶救後因氣胸、失血過多傷重不治，令人不捨的是，傅男的妻子現在懷孕6個多月，大女兒也才快滿3歲，傅男還來不及看到孩子出生，就此天人永隔，令家屬悲慟萬分。

▲汽車駕駛右轉時與騎士發生碰撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）



傅妻表示，由於事發路段沒有監視器畫面，且肇事駕駛也稱他開的是公司的車，車上沒有行車紀錄器，因此她在臉書發文，「老公發生嚴重車禍，機車與汽車碰撞，協尋行車記錄器及監視器影像或行經目擊者」，希望21日早上8時42分前有經過事發路段的民眾能提供當時的畫面，還原事故真相。

警方表示，21日上午8時許40歲傅姓男子騎乘普通重機車沿南青路往南崁方向直行，與同向右轉往富昌街由43歲王姓男子駕駛之自小客發生碰撞，傅姓騎士頭部重傷不治，警方獲報到場，肇事駕駛於現場等候，無網傳逃逸情事，自小客車王姓駕駛酒測值為0。目前已調閱後方車輛之行車紀錄器，釐清肇事責任，本案已報請桃園地檢署檢察官相驗。

蘆竹分局今年迄今已取締超速違規858件、轉彎不依規定：2343件，針對南青路段本分局將加強執法作為，以確保行車安全。也呼籲駕駛人應注意車前狀況，變換車道時應注意前後方車輛動態，依規定使用方向燈，遵守道路速限，以免發生交通事故。