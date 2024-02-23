政院8年食安報告僅9頁！　葉元之轟：一半以上在罵馬英九　

▲立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院長陳建仁今（23日）至立法院對食安議題進行專案報告，然而，昨晚出爐的食安報告，遭立委葉元之怒轟，長達8年執政，食安報告卻僅有9頁，而整本報告內容只有傳達「馬英九好爛爛，民進黨好棒棒」這12個字，且超過一半都在吹噓綠營好棒棒，這就是為什麼食安問題一直出現的原因，因為政院沒有病識感，所以不會找問題解決問題。

葉元之在今天立法院國是論壇時表示，昨天晚上到很晚的時候，行政院才把食安報告送到國民黨團，他抱著非常認真的心情在看這份報告，但是自己看得很認真，行政院卻寫得非常隨便。

葉元之透露，整本報告裡面，只有傳達「馬英九好爛爛，民進黨好棒棒」這12個字，總共9頁的報告，大概一半以上在吹噓民進黨做多棒。

因此，葉元之直呼，這就是為什麼食安問題一直出現的原因，因為行政院沒有病識感，所以，不會找問題解決問題。

葉元之提到，整份報告從2008年開始講起，提到2008年馬英九做得多爛多爛，2008年剛好就是馬英九上任的時候，到現在還在馬維拉，那為什麼不從盤古開天開始講？為什麼不從陳水扁執政開始講？

葉元之痛批，民進黨還在搞政治鬥爭，現在這個主題明明是民進黨執政8年台灣食安問題總結報告，卻還在馬維拉。

此外，葉元之提到，報告裡說，馬英九是系統性問題，民進黨政府只有個案問題，但蛋液洗產地不是系統性的問題嗎？「農業部當時告訴業者說，巴西的蛋進來以後變成蛋液，它就實質轉型了，所以，可以把它變成台灣製，結果巴西蛋可以洗產地，這是個案還是系統性問題？就是系統性問題。」

葉元之不解，那為什麼整份報告裡面說，民進黨只有個案，沒有系統性問題，然後，最後西布特羅的案子，只有1頁半在講西布特羅，裡面很清楚地提到，農業部接下來要負責調查養殖跟屠宰階段，衛福部要調查販賣階段跟檢驗階段，然後，保七總隊跟警察也要去調查實驗室的問題，那就代表中央有責任。

葉元之強調，代表中央也是有職責要去處理食安，那為什麼一開始一直把問題，全部推給台中市政府？民進黨說，叫陳建仁來，不如叫盧秀燕來，那行政院在報告寫一大堆幹什麼？