系統性食安事件「多在2008至2016年間」　陳建仁：食安五環後轉個案

▲行政院長陳建仁到立法院進行食安專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院23日邀請行政院長陳建仁，針對「民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討」提出專案報告。根據專案報告指出，統計台灣歷年來對社會有重大影響的食安事件，大多是發生在2008年到2016年之間，但自蔡英文總統上任後，推動食安五環，食安事件才從系統性逐漸轉為個案性問題。

日前台中市政府抽檢台糖豬肉檢出瘦肉精，台中市長盧秀燕雖已公開說明台中市為「個案」，台糖公司也多次表示，累計採檢的豬肉樣本涵蓋台糖自產的各期豬隻飼料、豬隻血液、毛髮與各類上市肉品等，檢體數量至今已高達千件，仍是零檢出。

陳建仁今日赴立法院針對「民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討」進行專案報告。陳建仁表示，台灣系統性食安事件多發生於2008至2016年間，即便在102年、103年全文修訂食品安全衛生管理法（食安法）後，系統性食安事件依然發生，直自蔡英文總統上任後，首推「食安五環」，包括源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重惡意黑心產商責任後，食安事件才從系統性逐漸轉為個案性問題。

根據報告指出，台灣系統性食安事件多發生於馬英九執政的2008至2016年間，包括三聚氫氨、塑化劑、毒澱粉、黑心油品等重大食安事件，衝擊國人健康，也影響台灣經貿發展與國際形象。針對蔡政府執政期間所發生的芬普尼雞蛋事件、回收過期雞蛋製作液蛋事件，陳建仁說明，兩起事件皆分別透過雞蛋管理、洗選蛋噴印溯源等改善措施，在短時間內排除食安風險。

針對單一檢體驗出西布特羅豬肉供應鏈一事，陳建仁表示，截至2月21日，包括農業部、衛福部檢驗上市前、上市後樣品等擴大檢驗，合計885件樣品，皆未檢出瘦肉精，此外，台糖相關豬肉產品檢驗也全數合格。陳建仁說，我國近兩年並沒有進口含西布特羅動物用藥、飼料添加物，也已經確認以化學品申報進口西布特羅的民間業者，產品用途都是做為實驗室使用，並沒有西布特羅流向農用的證據。

陳建仁表示，接下來行政院將加強西布特羅流向調查，並組織專家小組行政調查，同時加強豬隻監測、市售豬肉產品抽驗。陳建仁也強調，如今在政府與各界共同努力之下，台灣已逐漸走出系統性食安事件的陰霾，國內外均已重拾對台灣食品安全的信心。