傳台中食安處人員淚灑專家會議　薛瑞元：專業跟科學用情緒處理不對

▲行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元赴立法院進行食安專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

食藥署日前進行瘦肉精一案的專家會議，傳出台中市食安處人員無法接受實驗室汙染的指控，淚灑會議現場。對此，國民黨立委洪孟楷23日質詢時問及此事，衛福部長薛瑞元說，沒有要指責誰，但專業跟科學的事情用情緒處理不對的。

針對外傳台中食安處的列席代表人員淚灑專家會議，薛瑞元說，他是沒有接到這樣訊息，不過有看到媒體報導。洪孟楷追問，是否有了解一下？薛說，「專業跟科學的事情用情緒處理不對的，淚灑就是一種情緒」；他強調，沒有指責誰，但不必把這件事情當作一個事件處理。

一旁的陳建仁緩頰說，薛部長真的感冒嚴重，其實在當天開會的過程中，有沒有淚灑都是媒體報導、沒有辦法查證，「可是有件事情很重要，討論過程中，專家學者就實驗室操作過程有做詳盡調查，也許是在過程中，讓台中市的同仁感到有壓力」。

洪孟楷說，由於食品安全事關全民，專家會議是不是能比照美國全程直播？讓大家了解專業對話，或是也可以有對外的會議紀錄。陳建仁說，都有，這次會議不是像委員講的、委員誤解了，「還沒有看到報告就下結論，這樣不好」，現在紀錄還沒有出來，但開會委員名單、開會結果一定會公告。