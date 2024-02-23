台糖瘦肉精「天選之肉」僅此一盒　陳建仁證實中市府過程未遵照SOP

▲行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台糖梅花豬肉片年前被台中市政府檢出含瘦肉精西布特羅，然後大量抽驗至20日，全台仍「僅此一盒」，中央加上地方檢測結果是877比1，引起民眾疑慮。對此，行政院長陳建仁今（23日）赴立院食安報告時也證實，台中市府檢驗後，應該要有15天讓台糖申請複驗才能公布，但完全沒有做到，這就是沒有遵照SOP。

瘦肉精事件陷入羅生門，就連民眾黨主席柯文哲日前都表示，如果其他肉都沒問題，那就是實驗室汙染，引來台中市衛生局長曾梓展反擊，稱這不是科學的說法。

民進黨立委洪申翰質詢時表示，從台中市府1月15日發現這袋豬肉，一直到2月2日選擇公布，這18天的時間內，他們重複針對同一盒豬肉驗了22次，在2日公布前也沒有通知台糖公司這件事情，這完全不符合規定，這18天依照規定要做哪些事情？

衛福部長薛瑞元回應，驗到後應該找同批豬肉再次檢驗，但台中市是針對同一盒豬肉驗了22次。陳建仁則表示，最重要的是，他應該要有15天讓台糖申請複驗才能公布，但完全沒有做到，這就是沒有遵照SOP。

洪申翰指出，很多人都認為這是實驗室事件，但就現階段調查來說不容易證明，到底為什麼這塊豬肉出現乙型受體素，若把可能因素一一列出，養殖場、飼料、同批豬肉都未檢出，至於是否有進口豬混充？

農業部回應，台糖是履歷驗證，委託信功屠宰，當天只有台糖那批豬肉進到屠宰場，不會有其他豬肉混充的問題。洪申翰表示，透過刪去法，養殖場、飼料、同批豬肉都沒有，也不是進口混充，這樣的狀況下，很難不懷疑是實驗室事件，這邏輯上很清楚。

洪申翰也指出，台糖公司在2月7日向台中市府發出的公文，請求台中市府追加檢驗，檢驗費用台糖願意自己出。但被台中市府拒絕，公布前有很多程序沒做、公布後人家請你加驗也拒絕，態度真的很奇怪，若要當食安守護者，台中市府還有很多該做的事沒做。

洪申翰表示，此次風波，台糖此次估計損失5128萬、動員人力741人，且都在春節期間，他們也很想哭，很多豬農跟廠商名譽受損，他們陳情說，不能夠放任國營事業、優良廠商這樣被汙衊、被抹黑。除了立即澄清、立即加驗以外，很多民眾期待透過提告、透過法律行動來捍衛受損的名聲和商譽。