蔡育輝爆對手賴惠員助理「露鳥照性騒」　賴：已當面勸誡反省

▲國民黨台南市立委參選人蔡育輝，爆民進黨立委參選人賴惠員之羅姓助理涉嫌露鳥性騒擾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對總統蔡英文、台南市立委參選人賴惠員競選總部社群後援會會長、賴惠員助理羅姓男子11月11日遭國民黨台南市立委參選人蔡育輝爆料，愛傳露鳥照給許多學長、學弟觀賞事件，蔡育輝指出，據傳羅男此種性騷擾行為非第1次，已有多年。

蔡育輝指控，羅姓助理大學擔任學生議長時期，就遭人在網路上爆料，因羅心思縝密，犯案不留痕跡，照片傳出去立馬刪除或回收，當事人多數因驚嚇過度皆來不及留證，反倒讓他有機會喊冤、稱對方抹黑，讓受害者求助無門，身心受疲。羅姓助理也多次在蔡育輝為民權益敢大聲的粉專上言語霸凌，惡意留言中傷參選人，造謠抨擊、混淆大眾視聽。

蔡育輝表示，他呼籲賴惠員應出面說明清楚，用人得宜、用人得當，幕僚出事並非一句「因為選舉已到倒數階段，實在分身乏術處理」而草草帶過，賴惠員擔任2屆台南市議員，受台南市民監督，如今連自己秘書都監督不好，未來如何能做好榜樣，監督國會？ 對照賴惠員在臉書等宣揚性別平權等言論，實在是令人覺得諷刺。

蔡育輝說，2017年世界掀起一股「#MeToo我也是#浪潮」，不論男女不針對性向，譴責性侵犯與性騷擾行為，羅男是賴惠員陣營擔任要職，擔任網路攻擊手的角色，深獲賴惠員重用，對於羅男的行為，他認為賴惠員不是不知，卻仍予縱容，對於賴惠員這種作法，大家還能坐視嗎？希望賴惠員能站出來共同響應「 #Me Too」運動，請賴惠員應為坐視羅男劣行向社會大眾道歉。

蔡育輝強調「身體自主尊重他人拒絕性騷擾」，也呼籲如有遇到相同事件的朋友不要害怕，勇敢站出來，只有我們團結發聲，才能遏止這不良的行為再次傷害被害者。

▲民進黨台南市立委參選人賴惠員，已對羅姓助理告誡要求反省。（圖／記者林悅翻攝）

針對蔡育輝議員強烈抨擊有關「羅男愛傳露鳥照」事件，賴惠員競選回應指出：一、羅男從今年黨內初選時進入文宣組內工作，根據該組負責的組長形容，羅男的工作能力與態度都很不錯，在網路社群經營上也有獨到見解，並沒有發現什麼異狀，「最近露鳥照事件曝光後，羅男僅坦承幾年前在念書時曾有這種不良行為，但已改過。」

二、賴惠員委託文宣組負責人全權負責有關後續進程，也當面勸誡羅男應該自己好好反省思考，寧可一次性將把事情真相說清楚，避免因此而產生不清不處的後遺症，傷人又傷己，更重要的是，如此有違社會倫理的行為，必須避免再犯，羅男已當面給予不會再犯的承諾。

三、考慮到羅男才剛踏入社會，而且據其主管觀察，確實是才華橫溢，日常工作也極其敬業，可以推斷其未來必能有所成就，如果因一時犯錯而被當成選戰祭旗的犧牲品，乃致遭到無情的政治性追殺必令致其死地，實在有違長者提攜後輩之美意。四、羅男觸犯的乃屬「個人私領域」行為，但如果真有騷擾他人的嚴重行為，自當要求其部門主管慎重考量其是否仍能勝任目前工作。