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愛慕衝浪女！惡男跟蹤騷擾還想押人　警告誡無效送他進看守所

▲▼警方宣導了解跟騷法勿以身試法並呼籲遭跟騷報警處理。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼警方宣導了解跟騷法勿以身試法並呼籲遭跟騷報警處理。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東一名歐姓男子半年前在衝浪活動中，認識一名在民宿打工的女子，今年6月開始展開瘋狂追求，寫情歌、用女子照片公開在臉書示愛，不顧女子拒絕，仍持續探詢女子住居所、邀約衝浪、要求陪伴受洗、甚至半夜不停打電話及傳送訊息，6月30日早上更到女子上班地點監視盯梢騷擾，甚至還打算強行帶走女子，行徑相當乖張。

經警方調查，歐姓男子涉及8種跟騷行為中的六種，是典型的「情愛妄想型」，且手段有升溫趨勢，台東成功分局除了核發書面告誡，並依職權聲請保護令，經移送台東地方檢察署後，檢察官諭知責付家屬，並命令歐男不得騷擾被害女子、靠近被害女子工作場所。

孰料該名男子不思悔悟，無視法度，7月1、2日再度實施跟騷行為違反書面告誡及檢察官命令，行為危及女子生命安全，經檢察官核發拘票由警方前往拘提逮捕並聲押獲准。

▲▼警方宣導了解跟騷法勿以身試法並呼籲遭跟騷報警處理。（圖／台東縣警察局提供，下同）

跟蹤騷擾防制法自6月1日施行迄今，台東縣警察局受理跟蹤騷擾案計15件，開出了10件書面告誡，其中有2起攜帶凶器加重跟騷案，1起跟騷行為具反覆或持續性，且急迫危險及再犯率高，經報請台東地方檢察署聲請預防性羈押獲准；另1起因嫌疑人為求復合，出現傷害被害人之舉動，員警據報到場處理，移送地檢後，經檢察官限制住居，並命令定期向轄區派出所報到。院檢警合作展現強制處分之作為，有效遏止加害人跟蹤騷擾違法之行為。

該局分析跟騷行為態樣中有12起同時涉及「監視跟蹤」及「盯梢守候」為最大宗，其次是「通訊騷擾」及「威脅辱罵」行為。在兩造關係，以「前男女朋友」比例最高，其次是夫妻關係，再來是朋友及鄰居，顯示跟騷案件的加害人常是熟人所為，警方呼籲，情愛追求、彼此間相互尊重、理性對待才是王道，切莫一時衝動觸法。

警方提醒民眾，遇到跟騷行為，要立刻撥打110報警，就近尋找光線明亮或有人群的安全處所，別讓自己陷入孤立無援的險境，在能力範圍許可下，建議做適度的蒐證，例如用手機拍攝對方跟蹤尾隨的畫面，或是錄下對方侮辱謾罵的對話，或是把傳送的不當訊息截圖保留下來，做為警方偵辦定罪的證據！該局將持續強化跟騷防制工作，以保障民眾安全及友善生活空間。

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