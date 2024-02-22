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2024龍潭慶元宵財神繞境、迎古董　警交通疏導管制路線出爐

▲配合「2024龍潭慶元宵」財神繞境、迎古董嘉年華系列活動，龍潭警方將實施交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲配合「2024龍潭慶元宵」財神繞境、迎古董嘉年華系列活動，龍潭警方將實施交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為迎接「2024龍潭慶元宵」系列活動之「龍潭接財神繞境祈福」、「龍潭迎古董嘉年華」等民俗表演活動，龍潭警分局指出，將於2月24、25日連續2天在龍潭區市區街道進行交通管制，警方以現有警力，結合協勤民力，將於遶境活動周邊道路執行交通管制疏導，以確保活動順利進行，籲請民眾配合，避開管制路線。

龍潭警分局表示，配合元宵系列活動圓滿順利，警方針對活動會場與周遭道路加強交通管制路段如下：

道路雙向管制，2月24日14至24時（龍潭接財神繞境祈福）
1，東龍路（北龍路至龍青路口）。2，龍青路（全線管制）。3，北龍路（中正路至神龍路口）。4，聖亭路（中豐路至神龍路口）。5，龍元路（東龍路至神龍路口）。
2月25日12至20時-龍潭迎古董嘉年華
1，北龍路（中正路至神龍路口）。2，聖亭路（中豐路至神龍路口）。3，龍元路（東龍路至神龍路口）。4，東龍路（龍青路至北龍路口）。5，龍華路（北龍路至高架橋下）。6，神龍路（南龍路至聖亭路口）。

▲配合「2024龍潭慶元宵」系列活動，龍潭警方將實施交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲配合「2024龍潭慶元宵」系列活動，龍潭警方將實施交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，單向調撥通車則為2月24日14至24時-龍潭接財神繞境祈福-中正路（龍青路至北龍路口-往平鎮分向）。

龍潭警分局長張鶴瓊呼籲，民眾前往活動會場盡量搭乘大眾交通工具，自行前往民眾請配合管制疏導，選擇至適當位置停車，切勿任意違規停車妨礙交通，欲行經該活動會場周遭請避開管制時段，並提前改道，以免增加管制區域周邊道路車流延滯與耽誤行車時間，確實遵守各路口員警與協勤民力指揮疏導。另請注意財務保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶以維護假期交通順暢與安全。

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