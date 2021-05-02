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台中已婚派出所長猛追未婚女警　傳清涼照約出遊...分局回應了

▲台南市警二分局執行取締酒後駕車專案勤務，並同步查核是否有居家檢疫隔離者在外趴趴走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲派出所長心儀所內女警，竟傳清涼照獻殷勤，遭分局調查。示意圖非當事人。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

台中某分局已婚派出所長遭爆料指控，疑似心儀所內未婚漂亮女警，竟傳低胸婚紗清涼照、約她出遊到廟裡拜拜，還主動幫女警喬單人病房並說「如果沒人照顧，我可以！」所內養6隻流浪貓尋女警歡心，卻造成女警困擾。該分局2日表示，上週已介入調查，並口頭告誡該所長，如有違紀就依規定究責。

民眾向媒體爆料指稱，已婚所長所長疑心儀所內女警，疑傳送清涼婚紗照片及不當留言，另多次約女警出行及到廟宇參拜，日前該名女警住院時，所長還主動幫忙喬單人病房，並告知「如果沒人照顧，我可以照顧」；此外，為迎合女警而於所內飼養流浪貓，種種行為讓女警備感困擾。

該分局今天表示，分局上週已主動約談2人接受調查，女警表示她主動透過內部反映，是希望分局低調處置，她不要曝光也不提出相關性騷擾申訴。分局除先口頭告誡所長外，後續將針對爆料內容，深入調查是否有涉及違紀行為，依規定究責。

經查，該所長 3 月中見有新人至派出所前方拍攝婚紗照， 故將該新人照片 PO於臉書，並將臉書畫面截圖傳給該女警，並文字註記「都快跑出來了」。檢視該照片非屬不雅照片，惟所長個人對話，易遭誤解，實屬不妥。

分局經詢問雙方，均否認有邀約出遊，僅曾一同邀約前往動物醫院為貓結紮，但後來因故未成行。該女警曾要搭機前往澎湖遊玩，所長即帶該女警前往南天宮拜拜祈求旅途平安，期間雙方互動正常，該女警亦表示未覺不妥之處。

關於住院喬單人房一事，分局調查發現，該女警日前因腸胃問題入院就醫時，所長基於防疫期間且為提供該女警良好環境，以利休養，即向醫院申請將該女警之雙人房改至單人房，病床費用亦為女警自行支付。而該所照顧流浪貓已行之有年，所長到任後出於喜愛動物之心，故對野貓多所照顧，與該女警並無關連。

該分局表示，為維護職場性別平等與員警風紀，將深入調查釐清該所長有無逾越分際、不當言行及騷擾情事，並採不縱容、不包庇，依規嚴辦從嚴究責。

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