能源公司全額資助　嘉基提供球員專業運動醫療防護與治療

▲ 嘉義基督教醫院與國立民雄農工足球隊合作辦理健康檢查，守護球員健康。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉基結合企業共同提供專業運動醫療防護與治療為提升在地運動發展，守護在地運動選手，嘉義基督教醫院與國立民雄農工足球隊合作辦理健康檢查，現場並由嘉基運動醫學專業醫師江振豪為選手們進行運動傷害防護診斷與把關，未來雙方將簽訂運動傷害區域醫療網照護合作備忘錄(MOU)，期盼提供學校選手在長期訓練、比賽時有更良好的醫療照護為後盾，能安心為校、為國爭光。

▲球隊選手將進行健康檢查。（圖／嘉義基督教醫院提供）

國立民雄農工足球隊創下台灣高中聯賽五連霸佳績，培養出許多足球好手，嘉義市天晴足球隊與國立民雄農工青訓隊在台灣足球界更享譽盛名，本次天晴足球隊、民雄農工足球隊及隨隊防護員將近50名，於23日至嘉基健檢中心進行健康檢查，此體檢活動全由天晴能源公司全額資助，期讓這些足球選手在訓練及比賽間，保持健康身心狀況，無後顧之憂盡情比賽。

▲ 嘉基運動醫學專科江振豪醫師為選手進行運動傷害諮詢與診斷。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院除長期投入社區服務外，近年更積極投入運動醫學發展，院長姚維仁指出，健檢中心連續兩年協助兩隊足球隊完成健康檢查，嘉基運動醫學陣容完備，同時配合復健科等跨團隊專科，提供在地運動選手優質完善的運動醫學專業照護。

骨科部江振豪主任同時也是民雄農工足球隊的隊醫表示，足球選手在訓練及比賽時常見的急性運動傷害包括，脫臼、肌腱拉傷或斷裂、韌帶扭傷或斷裂，以及關節囊挫傷等，嘉基骨科除設立運動醫學及肩肘外科，同時發展出全方位次專科，包含骨折外傷科、脊椎外科、手外科及周邊神經重建科、足踝外科、骨骼腫瘤科、關節重建科、小兒骨科、骨質疏鬆門診，備有堅強的醫師陣容與精密檢查，可以為選手們提供專業醫療諮詢與治療；為持續提供選手專業醫療相關服務，嘉義基督教醫院預計將與民雄農工簽訂運動傷害區域醫療網照護合作備忘錄(MOU)，期盼提供學校選手在長期訓練、比賽時有更良好的醫療照護，安心展現球技、為國爭光。