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一濕足成千古恨！99%媽咪都有的痛　好市多神物　全家真滿意!

▲▼尿布,晚安褲,好市多,滿意寶寶,尿床,媽咪。（圖／資料照）

▲滿意寶寶晚安褲頭一次在好市多展開10日快閃特賣，單箱現折高達150元，而且數量有限，讓媽媽們蜂擁而至前來搶貨。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

既不是黑五，也不是特購，但平日白天的好市多一樣湧入大批搶購人潮，不少人一車不夠，再推另外一車想要搬貨。現場訪問消費者才知道，滿意寶寶晚安褲首度好市多開賣，單箱現折＄150元，數量有限售完不補，消息立刻引爆媽咪社團，現場許多媽咪受訪時還開玩笑說「（新聞）報小力一點，這有限量，很怕搶不到內」。到底有多好用，不只在各大社團獲得媽咪一致好評，更直接展示驚人消費力，一車又一車的搬貨，現場媽咪表示，寶寶晚上尿量大怕漏尿，只有用滿意寶寶晚安褲才能安心睡過夜，跟小孩可以一覺到天亮不怕尿濕床單。

▲▼尿布,晚安褲,好市多,滿意寶寶,尿床,媽咪。（圖／資料照）

▲日本原裝的滿意寶寶晚安褲推出超可愛的寶可夢設計款，讓寶寶跟媽媽點名就是要穿這款！

家中小寶貝白天活力過動，但你以為一到入睡就能安心嗎？大錯特錯！不少媽咪直言，家中寶貝入睡就是另一個擔心的開始，也就是小孩成長必經過程－－尿床，甚至到上小學都還屢見不鮮。讓許多家長半夜都還需要再三確認，即使穿了尿布依然夜不成眠，就怕隔天早上醒來「開獎」又見災情！半夜換尿布怕打斷寶寶睡眠，不換又擔心「一濕足成千古恨」，不只尿床會讓寶寶著涼感冒，處理床單、被單讓早上出門總是匆匆忙忙，深怕上班會遲到！還好有被譽為「最強過夜神器」的滿意寶寶晚安褲，可以達到8次尿量的超強吸收，不只寶貝整晚可以安心睡眠，媽咪再也不用提心吊膽，媽媽社團中更是不少人讚嘆，只有滿意寶寶晚安褲才能安心好眠，早上開心對寶寶說早安，全家人的生活品質都更上一層樓。

▲▼尿布,晚安褲,好市多,滿意寶寶,尿床,媽咪。（圖／資料照）

▲寶寶從此不怕晚上尿床，版型材質舒服能放心睡好覺，好市多販售區還特別布置讓消費者可以與攤位展示互動。

滿意寶寶各式尿布產品可以說是陪伴著不少孩子成長，其中滿意寶寶晚安褲更是解決許多父母的苦惱，改善小孩半夜尿床問題而量身研發高達8次尿量的超強吸收體，尤其針對XL尺寸以上的大寶，尿量大睡姿又千奇百怪，一晚只要一片就足夠安心，用量超省買一箱最多可用3個月，讓爸媽們感動大讚「省錢又省心」外還「好睡又安心」。滿意寶寶晚安褲主打三大特色：一是超強吸收力，可以吸收寶寶整晚8次尿量，即使穿整晚也不用擔心會漏。第二，高腰柔貼包覆，就算寶寶半夜再怎麼翻滾，肚臍&胯下都能好好貼合，跟「跑片」危機徹底說掰。第三，雙層防漏腿圍，緊密貼合大腿、沒有縫隙，不怕有量多造成溢出或是外漏的困擾。此外，晚安褲還有多款超可愛的寶可夢設計，還有粉色、藍色兩種顏色設計給男女寶，讓媽媽跟寶寶都大呼卡哇伊！

▲▼尿布,晚安褲,好市多,滿意寶寶,尿床,媽咪。（圖／資料照）

▲折扣高達150元的滿意寶寶晚安褲，尺寸齊全。

想入手滿意寶寶晚安褲趁現在！滿意寶寶晚安褲2/23首次上架好市多實體門市，單箱下殺折扣150元的魅力引發好市多好物社團與母嬰社群熱烈討論，不少網友甚至揪團、號召團購、代購，就是要搶購！現場還有寶可夢的活動展示架，讓媽媽和寶寶們可以拍照，成為熱門打卡點外，媽咪們還互相交流使用經驗以及自己小孩的尿床千古恨辛酸史，儼然成為另類的媽咪寶貝交流區。

無論是幼稚園開學季或平時的尿布需求，預先備貨是一定要的，想要入手最強過夜神器感受驚人8次尿量超強吸收力的家長，務必趁滿意寶寶晚安褲在好市多實體門市單箱折扣150元的10日特賣期間拚手速搬貨，2月的休假日及228放假就是囤貨好時機。

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關鍵字：

尿布晚安褲好市多滿意寶寶尿床媽咪

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