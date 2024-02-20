好市多衛生紙「網購比賣場薄？」　業者曝差異：規格都相同

▲好市多科克蘭衛生紙。（資料照／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人喜歡到美式賣場好市多逛逛，其中「科克蘭三層抽取式衛生紙」就是非常受歡迎的商品。近日有網友好奇拋問，以這種衛生紙來說，大家會傾向到現場買，還是線上訂購？話題引發討論，就有網友指出，現場買和線上訂購的尺寸不同。不過經詢問，好市多則回應「線上跟賣場的商品規格都相同」。

有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」上發文詢問，如果要買科克蘭三層抽取式衛生紙，大家會直接到選場買，還是透過好市多網站線上訂購？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「家裡沒汽車可以載，只能用訂的」、「有要買其他東西就順便，只為了衛生紙的話，還是直接寄好了，不用人擠人、花時間等停車位」、「線上直訂到家，因為太重了，搬上車再搬下車很累」。也有網友提到，「網訂是三大袋」、「網路訂一次要很多包，不能只買一包（指一袋）」。

▲有網友覺得線上購買的衛生紙比較薄。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

此外，還有網友留言指出，「現場買和線上訂購的尺寸不一樣，我最近才知道」。結果該串留言中，就有網友追問，「線上的是不是比較薄？我前陣子都線上買，覺得怎麼這麼薄，就再也不買了；但之後在朋友家用，又感覺比較厚，我朋友現場買的」。該網友則回答，「朋友說她有跟櫃檯確認過，櫃檯明確表示，現場和線上的尺寸不同」。

《ETtoday新聞雲》記者實際比對，現場購買的衛生紙尺寸為20公分×19公分，每張都是3層，每包均為120抽；實際查詢好市多網站，商品敘述部分同樣寫明尺寸為20公分×19公分。

至於現場買和線上訂購的衛生紙厚度是否一樣？兩種購買方式有什麼差異？經記者詢問，好市多回應，「線上跟賣場的商品規格都相同，差異在線上購物須一次購買三包」。此款衛生紙一袋有24入，現場購買可只買一袋、24入；但線上購物則要一次買三袋、72入。