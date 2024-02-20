　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多衛生紙「網購比賣場薄？」　業者曝差異：規格都相同

▲▼好市多,科克蘭,衛生紙（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多科克蘭衛生紙。（資料照／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人喜歡到美式賣場好市多逛逛，其中「科克蘭三層抽取式衛生紙」就是非常受歡迎的商品。近日有網友好奇拋問，以這種衛生紙來說，大家會傾向到現場買，還是線上訂購？話題引發討論，就有網友指出，現場買和線上訂購的尺寸不同。不過經詢問，好市多則回應「線上跟賣場的商品規格都相同」。

有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」上發文詢問，如果要買科克蘭三層抽取式衛生紙，大家會直接到選場買，還是透過好市多網站線上訂購？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「家裡沒汽車可以載，只能用訂的」、「有要買其他東西就順便，只為了衛生紙的話，還是直接寄好了，不用人擠人、花時間等停車位」、「線上直訂到家，因為太重了，搬上車再搬下車很累」。也有網友提到，「網訂是三大袋」、「網路訂一次要很多包，不能只買一包（指一袋）」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲有網友覺得線上購買的衛生紙比較薄。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

此外，還有網友留言指出，「現場買和線上訂購的尺寸不一樣，我最近才知道」。結果該串留言中，就有網友追問，「線上的是不是比較薄？我前陣子都線上買，覺得怎麼這麼薄，就再也不買了；但之後在朋友家用，又感覺比較厚，我朋友現場買的」。該網友則回答，「朋友說她有跟櫃檯確認過，櫃檯明確表示，現場和線上的尺寸不同」。

《ETtoday新聞雲》記者實際比對，現場購買的衛生紙尺寸為20公分×19公分，每張都是3層，每包均為120抽；實際查詢好市多網站，商品敘述部分同樣寫明尺寸為20公分×19公分。

至於現場買和線上訂購的衛生紙厚度是否一樣？兩種購買方式有什麼差異？經記者詢問，好市多回應，「線上跟賣場的商品規格都相同，差異在線上購物須一次購買三包」。此款衛生紙一袋有24入，現場購買可只買一袋、24入；但線上購物則要一次買三袋、72入。

ET快訊
台中燈會4天湧124萬人　盧秀燕宣布延長至2／28
快訊／震撼彈！　阿沁宣布離開F.I.R.
黃捷還原「大戰過程」　指韓國瑜應協調：竟然選擇落跑！
黨內首砲！　他開轟楊寶楨「要滾就滾」：演技有夠爛
快訊／輾斃女大生！　司機難過：沒注意到
快訊／華信班機起飛後故障！重返機場　69旅客換機
AV女優被發現陳屍家中！　享年36歲
Joeman東京房「類似泰山蘆洲」！日房仲淡回1字：賣到最後
黃捷、徐巧芯激烈衝突！　他看藍綠開戰：違規杯葛先輸一半

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

平息民怨！交部研擬罰款1200元以下違規不記點　微罪不開放檢舉

醫學中心增3家！監委憂資源分配不當要查了　薛瑞元解析影響小

中台灣元宵燈會4天湧124萬人潮　盧秀燕：展期延長至2／28

才推出就爆紅！50嵐「1飲品」卻沒賣了　鐵粉求回歸：便宜又好喝

華信飛澎湖航班「機械故障折返高雄」　69名旅客換機重新起飛

好市多衛生紙「網購比賣場薄？」　業者曝差異：規格都相同

光藝術與建築的對話　成大歷史文物館點亮回憶

女兒慶生帶零食分享！幼兒園拒分送...她氣炸　網卻喊：謝謝老師

台南鹿耳門聖母廟元宵煙火將登場　狂炸2hrs...黃偉哲籲注意安全

全台最久最奢華！　正統鹿耳門聖母廟狂放兩小時煙火送春牛

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

《在暴雪時分》全員都是帥哥！　王星越2002年生...還比吳磊小

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

薔薔體驗日本「哄睡服務」畫風超歪！　陪睡員「直接升旗」她：不是在拍A片

史上最亂頒獎典禮！搖滾區還有屎　aespa、ATEEZ嚇壞…起身忙管秩序

平息民怨！交部研擬罰款1200元以下違規不記點　微罪不開放檢舉

醫學中心增3家！監委憂資源分配不當要查了　薛瑞元解析影響小

中台灣元宵燈會4天湧124萬人潮　盧秀燕：展期延長至2／28

才推出就爆紅！50嵐「1飲品」卻沒賣了　鐵粉求回歸：便宜又好喝

華信飛澎湖航班「機械故障折返高雄」　69名旅客換機重新起飛

好市多衛生紙「網購比賣場薄？」　業者曝差異：規格都相同

光藝術與建築的對話　成大歷史文物館點亮回憶

女兒慶生帶零食分享！幼兒園拒分送...她氣炸　網卻喊：謝謝老師

台南鹿耳門聖母廟元宵煙火將登場　狂炸2hrs...黃偉哲籲注意安全

全台最久最奢華！　正統鹿耳門聖母廟狂放兩小時煙火送春牛

平息民怨！交部研擬罰款1200元以下違規不記點　微罪不開放檢舉

醫學中心增3家！監委憂資源分配不當要查了　薛瑞元解析影響小

FTISLAND領周邊出包！台灣主辦上台道歉2步驟挽救　粉絲讚：原諒了

雲林西螺「西遊世界」徵才　最高35k歡迎中高齡二度就業

女司機34萬元現金被搶…「一脚踩油門」撞死劫匪！法院：正當防衛

安心亞抖胸熱舞小蠻腰成亮點　網驚：會不會太瘦！

中台灣元宵燈會4天湧124萬人潮　盧秀燕：展期延長至2／28

謝國樑用生命擔保！基隆東岸商場年租金6775萬　控林右昌發假訊息

楊寶楨落淚辭職　陳智菡臉書遭網友嗆：不要內鬥霸凌黨內競爭者

台股2萬點是基本！　多頭總司令張錫：明年獲利上看4兆

生活熱門新聞

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

越胖財運越好！　4星座、4生肖年後別減肥

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

女在交友App遇到斷聯20年玩伴　見新公公卻尷尬了

把握好天氣！今飆34℃轉雨時間曝　下周回冬探10度

實況主爆乳環台「觀眾數曝」　網愣：好慘

不怕沒人要！5星座「越老桃花越旺」

黃色小鴨台語怎麼說？文化部教學

「f翁天信」是誰！嘉義人崩潰：哪都有他　真相曝光

彷彿夏天提早報到！高溫飆破30度　專家示警：溫差大要人命

警界「張鈞甯」爆紅！　23歲警中台灣燈會值勤電暈網

排球正妹4國考全中榜　曝3大備考訣竅

今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

更多熱門

相關新聞

好市多開賣「珍藏版地雷」！會員見造型笑了

好市多開賣「珍藏版地雷」！會員見造型笑了

美式賣場好市多販售的商品眾多，有時候會找到意想不到的驚喜。近日好市多開賣了一款鳳梨造型的利口酒，沒想到因為外觀太過獨特，有會員因此戲稱是「珍藏版地雷」，造型掀起討論，也讓許多人笑了出來。

19歲女遭獸父性侵　精液衛生紙成鐵證

19歲女遭獸父性侵　精液衛生紙成鐵證

好市多停車！按喇叭提醒「別插隊」　長髮男怒下車邀戰

好市多停車！按喇叭提醒「別插隊」　長髮男怒下車邀戰

好市多新神品+1！他試日本西點禮盒秒嗑半盒

好市多新神品+1！他試日本西點禮盒秒嗑半盒

還在上廁所　比熊叼走整包衛生紙

還在上廁所　比熊叼走整包衛生紙

關鍵字：

科克蘭三層抽取式衛生紙科克蘭好市多衛生紙COSTCO 好市多 消費經驗分享區

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄女大生慘死輪下　遭輾畫面曝

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

21歲女晨跑衣衫凌亂被棄屍樹叢！兇手被執行死刑

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

即／高雄女大生遭大貨車輾斃

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

長腿妹相親失敗！對話視窗看哭網友

唐禹哲認完私生子「豪門女婿地位曝」

小亨堡近況曝光！　投資百坪副業

25歲已婚女師多次激戰男學生！丈夫PO私密截圖舉報

快訊／「晚安小雞」柬埔寨關2年！　陸方發聲了

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面