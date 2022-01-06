怎麼包都還是炸屎漏尿？！解謎尿布障眼法　後背要有彈性才能貼身無縫隙

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寶寶活潑包尿布時會踢腳甚至想翻身，很多媽媽以為寶寶炸屎漏尿是因為自己手殘沒有包好，明明包完已經順過腿圍、腰圍留一隻手指的寬度、後長前短等方式都用了，但偏偏寶寶還是會炸屎漏尿，不停上網問怎麼正確幫寶寶包尿布的方法，其實是因為尿布沒有選對，視覺上以為已經包覆好，但寶寶一動就有縫隙，最後還是漏了，到底怎麼回事？百萬人氣網紅「那對夫妻」第二胎弟弟出生後，重啟換尿布人生，這對「無所畏懼」的爸媽換尿布更有心得，告訴你寶寶炸屎漏尿的問題他一點都不擔心。

人氣網紅那對夫妻笑說「事隔七年再次成為父母，果然現在每天最熟悉的朋友就是尿布！但沒想到尿布竟然進化的更舒適、更防漏！」老婆Nico透露，過去妮妮就是滿意寶寶的愛用者，這次弟弟出生也繼續使用滿意寶寶；而男神隊友「Kim」是幫弟弟換尿布最多次的人，偏偏兒子非常喜歡跟老爸玩，所以每次在老爸換尿布的時候，兒子都會給老爸各種驚喜，Nico說「過去使用尿布最怕就是炸屎、漏尿，所以在包尿布時都會下意識黏很緊，但這樣又擔心寶寶不舒服，所以這次特別挑選滿意寶寶的極上の呵護，因為朋友跟我們推薦只有滿意寶寶的後腰圍有彈力材質才可以服貼寶寶的後背，不再炸屎漏尿」。在月中使用的過程，觀察到不管是餵完奶圓肚肚或是消化完，滿意寶寶都很貼合，就算邊喝奶邊嗯嗯摸到下面溫溫一大包，仍然都沒有從後背或大腿炸出來，可以很安心地等弟弟喝完奶再換屁屁，使用滿意寶寶真的很放心！

在月中時即開始使用滿意寶寶「極上の呵護」，那對夫妻觀察到弟弟不管是餵完奶圓肚肚或是消化完，肚圍都很貼合，「有時候邊喝奶邊嗯嗯的時候，就算摸到下面溫溫一大包，仍然都沒有從後背或大腿炸出來，可以很安心地等弟弟喝完奶再換屁屁」，而且滿意寶寶「極上の呵護」的大腿有內外雙層包覆，有兩層立體防漏的保護，更讓那對夫妻不用擔心尿尿會外漏，並提醒深陷「換尿布」時期的爸爸媽媽「要注意！！不是包緊就不會漏，要選擇後腰圍有彈性腰圍的尿布才是正確的喔」，Nico笑說「除了爸爸每次打開尿布後突如其來的炸彈、噴射無法預防外，其他都沒問題」。

網友常問「我記得已經包很緊了，為什麼還會炸屎？」、「又漏尿！我記得已經順過大腿了，不是應該貼合的嗎」，其實每次幫寶寶換完尿布大腿和腰圍看起來很貼合有彈性是不夠的，尿布障眼法怎麼看破？兩大重點教你辨認!

STEP 1: 包完尿布後將寶寶抱起，肚肚明明貼合怎麼後背卻出現縫隙！！

因為會炸屎的尿布只在腰圍膠帶有彈性，後背部分沒有彈性無法完全貼合寶寶身形，滿意寶寶極上の呵護的後腰圍有彈性，抱起寶寶後可看到後背腰圍完美貼合包覆，讓屎不會從後背「炸出來」

STEP2: 順完腿圍後，觀察寶寶踢腿翻身一陣子，看到腿圍處出現「縫隙」即有漏尿風險!

滿意寶寶極上の呵護有雙層立體防漏腿圍，貼合包覆腿圍讓尿不外漏。





新生兒的肌膚嬌嫩比成人薄1/2，接觸寶寶嬌嫩屁屁的尿布更應注重材質天然，避免接觸不當造成紅疹、搔癢等過敏反應，品牌表示，日本製造的滿意寶寶極上の呵護是全台月子中心使用率第一名的尿布，不只材質柔軟，天然有機棉內表層使用六大無添加的安心材質製成，是目前市面上唯一獲得世界標準安心材質認證的尿布，呵護寶寶的嬌嫩肌不怕紅屁屁，寶寶安心用，讓爸媽從容面對育兒生活。





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