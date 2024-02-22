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夜晚「床上姿勢」偷偷出賣你的個性！趴睡、側躺、嬰兒睡姿意義大不同

▲▼睡覺,姿勢,個性,趴睡,仰睡,嬰兒。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲從一個人的睡覺姿勢其實可以看出他的個性。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你知道自己平常是什麼樣的睡姿嗎？睡覺是一個人最放鬆的時刻，這時身體袒露出來的訊息可能才是你最真實的模樣，而不同的睡覺姿勢又各自代表著什麼意思呢？外國網站《Bright Side》整理出6種睡姿背後代表的意義，快來看看你是哪一種。

▲▼睡覺,姿勢,個性,趴睡,仰睡,嬰兒。（圖／翻攝自網站）

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1、側睡曲膝

如果睡覺時喜歡側躺而且還要把膝蓋曲起來，那麼你是一個冷靜又可靠的人。你不容易被得罪、不懼怕未來，即使是難以爬起床的冬日早晨，你也能微笑面對並且起身，可以說你適應力很強，足以應付生活中的任何變化。

2、寶寶睡姿

以胎兒寶寶的姿勢睡覺的你，可能經常會感覺自己需要被保護、理解和同情。這個睡姿反應出你試著以這種蜷縮的方式將自己與周遭世界面臨的問題隔離開來。這樣的你想要發揮才能及潛力，可以嘗試畫畫、跳舞或寫部落格。

3、趴睡

如果你是趴著睡覺、手臂和腿伸出，那麼你可能是一名領導者。個性衝動且很主動，你也會確保個人和職場生活都是有秩序的；喜歡提前計劃好一切、討厭意外，有毅力和責任感的個性能幫助你邁向成功。

4、仰睡

喜歡仰睡的人通常個性積極向上，熱愛生活也很習慣成為眾人矚目的焦點，雖然喜歡且很擅長與人相處，不過往往在工作上，屬於固執、理性又堅持說實話的類型，總之有這種睡姿的人可以說個人色彩十分強烈。

5、士兵睡姿

如果睡覺時像個士兵一樣立正，姿勢是仰臥、雙臂放在身體兩側，這樣的人適應能力很好，而且清楚知道自己的人生目標，並且會一心一意努力實現。這樣的你嚴以律己、也嚴以律人，但對自己的要求是最高。

6、蒼鷺睡姿

睡得像一隻蒼鷺一樣一腿伸直、一腿抬起，這樣睡姿的人性格可能難以預測，經常被各種有趣冒險事物吸引，情緒變化飛快到會讓周圍的人感到難以捉摸；你也會發現自己常常難以果斷做出選擇，但整體來說，不論是工作或生活，你其實偏好穩定平和。

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