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有錢人「照拿飯店備品」　他驚曝1種人：容易成大事！網友吵翻了

▲飯店,飯店房間,飯店備品,備品,飯店櫃台,泳池,飯店大廳,插座,泰國飯店,飯店休息區。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲飯店備品。（示意圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／劉維榛報導

過去有房務人員表示，退房後備品會直接丟棄，客人若能全拿走最好。而一名網友以「拿不拿備品」來分析4種客人，認為不拿備品的人，「似乎個性都比較大器、不拘小節，拿得起、放得下，容易成大事」，因此好奇大家怎麼看？文章曝光後，引發網友吵翻。

一名網友在PTT以「不會帶走飯店備品的人，性格比較大器嗎」為標題表示，有人會完整帶走可以拿的飯店備品、有的人則是部分拿走、也有人是連不能帶的都帶走。原PO認為，上述3種人似乎與有錢沒錢無關，「畢竟有些長輩其實很有錢了，還是會帶走備品。」

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不過另有1種人「幾乎不帶走飯店的備品」，原PO分析直呼，這種人似乎個性都比較大器、不拘小節，是拿得起、放得下，容易成大事的性格，「大家的觀察，也都是這樣嗎？」

底下網友熱議，「就單純不想拿，因為拿了也不會用」、「因為都廉價品居多，拿走也是幫老闆清垃圾而已」、「一般都是高級貨才會拿吧」、「從沒拿過備品依舊一事無成 ，不過個性不太愛計較倒是真的」、「不拿也是被房務丟掉，有時候出國或出去玩，備品用完就扔，回程也輕鬆」、「一定拿好拿滿！備品的錢已經灌在住宿費了！不拿白不拿」。

也有網友回應，「 茶包跟即溶咖啡那種可以拿還蠻需要的，浴室的就真的看狀況大部分都不想要，偶爾會拿洗澡海綿，這個不錯用途多多」、「奶茶包跟棉花棒那種我會拿」、「會拿平時需要用到的，茶包咖啡浴帽棉花棒」、「用過的牙刷拿回家刷洗手台或馬桶」。

關於拿備品與大器個性的相聯性，留言串中有網友認為，「有同事收入負擔得起雙B，但還是會分享大大小小優惠訊息，像之前抽到的農遊券，還開車載我去花掉，所以省錢跟大不大器就兩回事並不衝突」。

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