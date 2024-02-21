兄妹日睡6.5小時！她驚嘆「虎媽恐怖人格」：不放過小孩和自己

▲主播媽媽「得獎感言」被挖出討論，如今已遭刪除。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

一對國小兄妹每天只有6.5小時能睡，其餘時間都在精進才藝與高壓環境學習，吃飯只能在車上匆忙進食，但媽媽強調「兄妹兩人反而樂在其中。」而被外界冠上「虎媽」標籤的媽媽其實是一名女主播，女藝人楊皓如看完對方替女兒寫下得獎感言後，忍不住直呼毛骨悚然，「看得出她不放過小孩也沒有放過她自己！」

教師透露，這對分別六年級與四年級的兄妹在校是風雲人物，英文程度不輸美國學生，4歲開始學鋼琴，也曾學過2年小提琴，兩人每天一早5點多起床後，隨後就要開始寫公文（英數中等科目）到早上7點10分，接著去上課、練琴及唸英文等，晚餐要在車上解決，直到晚上11點30分才睡覺。

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2020年時，主播媽媽替女兒寫下得獎感言文章中，透露孩子會把功課揉成球以及藏起來，甚至有一次交白卷，「老師有些為難問我，能不能讓她重寫中文C兩百張，我已經忘記當時一份有沒有複習十次，還是馬上回覆老師絕對沒有問題，請老師不需要為難。」

楊皓如看完文章後，忍不住感嘆「比起補習班反向操作的招生文，這位虎媽的自述其實更令我毛骨悚然。可以看得出她不放過小孩也沒有放過她自己。」

同為人母的楊皓如認為，她贊同每個人都需要有壓力，壓力使人進步，但值得父母思考的是，「現在我們能控制孩子，犧牲吃飯睡眠反覆背誦練習，贏了小學盃台北盃台灣盃維也納盃，上中學青春期之後呢？媽媽還能控制得了嗎？孩子發現怎麼出現怪獸上課打瞌睡下課談戀愛然後還考第一怎麼辦？他的世界會不會崩塌？」

楊皓如也自曝育兒理念，「不是所有冠軍都可以練習的，栽培跟控制也是兩回事。」

目前補習班粉專「KUMON大同延平北路涼州教室」突然關閉又開啟，而媽媽的得獎感言文章已刪除，引發網友回應，「3年多前的文章..好奇那孩子現變得如何了」、「我也贊同每個人都需要有壓力，壓力使人進步。但是揠苗助長就太OVER了」、「光看她的感言，壓力就好大」、「太可怕了，我只希望我小孩快樂成長」、「孩子現在還不能反抗，等小孩上國中或高中之後，反噬就出來了」。