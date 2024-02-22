選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

▲許多人最愛的動物就是可愛又充滿神秘感的貓咪。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

可愛又傲嬌的貓咪是許多人最心愛的動物，而日本為了慶祝和紀念貓咪與人類和平共處，特別以日語中「2」的發音和貓叫聲（ニャン）相似，將2月22日訂為「貓之日（日語：猫の日）」，每到貓日節，各地都會舉辦各式各樣的慶祝活動，雖然在台灣沒辦法參與，但我們可以玩日本網站《an.an》中與貓咪有關的心理測驗！

貓是一種代表自由和隱藏慾望的動物，透過從圖片中4隻貓咪中選擇一隻感興趣的貓，就能知道自己內心的行為和思考模式會讓你帶給別人什麼印象，快來玩玩看吧！

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Q：請選出你最喜歡哪一隻貓呢？

選A的你，就是熱愛自由、我行我素！

選這個答案的你是個異想天開和熱愛自由的人，傾向於做自己想做的事、不受外界影響，不論任何情況下都按照自己的意願行動，而且不會特別擔心別人對自己的看法；因此不了解你的人剛開始可能會覺得你有點傲慢，不過深入認識後會發現，其實你只是按照內心的想法行事，並沒有試圖要操控周圍的人跟你一起。

選B的你，給人柔弱、靠不住的感覺！

選這個答案的人很擅長展現撒嬌技能，不分男女都能激起別人想要保護你的本能，這樣的你十分吸引人，不過也會給人留下靠不住、無法依賴的印象。也許你經常表現出脆弱的一面，好讓周圍的人給你支持和鼓勵，是你下意識表現出來的行為，但有些人可能會覺得你是故意裝柔弱，覺得你不夠真誠而視你為眼中釘，因此要小心注意自己的言行舉止。

選C的你，帶有神秘感，讓人猜不透！

選擇這個答案的你擁有一瞬間看穿人心和真相的鋒利洞察力，旁人看來你就是個神秘狠角色！但其實認識了就會發現你意外地很有親和力，所以儘管有時讓人捉摸不透、被認為是在裝腔作勢，實際上你並不會下意識欺騙他人，也不會為了自己的好處而算計別人。不過碰上自己真正想實現夢想或目標時，或許可以稍稍利用這種印象，讓事情朝著期望的方向前進。

選D的你，有小聰明是大家的開心果！

選擇這個答案的你是個有著滿腔熱情又有趣的人，與你相處的人們通常在一開始就會被你可愛的魅力給收服，這代表你有著敏銳的小聰明，當你有想做的事情或想要的東西時，你可以很巧妙地引導對方，讓一切按照你的意志進行。但是如果在面對愛情時，過多使用心機也可能成為雙刃劍，尤其是在製造暧昧的態度或說些暗示的話，最好謹慎。