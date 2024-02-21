日睡6.5小時「妹妹交白卷」　重寫200張超慘！媽媽：學習沒有放假

▲小兄妹每天早上5點多起床寫「公文」。（示意圖／非新聞當事人／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

有補教老師分享，讀國小六年級與四年級的兄妹每天5點多起床，驚人行程包括：醒來寫公文、上課、練琴、睡前讀英文，直到晚上11點半才入睡。而媽媽過去發文也被挖出，提到女兒把功課揉成球藏起來，以及交白卷，結果被要求重寫200張，媽媽還稱「學習沒有所謂星期天放假！」

一名教師在臉書透露，一對國小兄妹是學校風雲人物，各種學科競賽經常名列前茅，英文程度不輸美國學生，音樂素養也極高，都是從4歲開始學鋼琴，也曾學過2年小提琴，奪獎無數次，還遠赴日本拿獎、到維也納音樂廳表演。

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然而問起兩兄妹的日常生活時，讓老師忍不住驚呼「果然一山還有一山高！」小兄妹每天一早5點多起床，就開始要寫公文（英數中等科目）到早上7點10分，接著到學校上學，下午4點放學後一路趕行程上課、練琴及唸英文等，直到晚上11點30分才睡覺，行程滿滿幾乎沒有休閒的時間，而兩兄妹的晚餐與功課都是在車上解決。

或許有些人會認為「孩子這樣很苦」，但老師轉述媽媽的說法，「兄妹兩人反而樂在其中。」老師也實際觀察，課堂上從外面經過常常聽到兩人搶答老師問題的聲音，他們聲音聽起來總是洋溢著快樂與歡笑，「讓我相信兄妹兩人都是樂在其中。」

事實上，媽媽在2020年曾發過一篇得獎感言文章，提到女兒會把功課揉成球，三不五時整理臥室窗台一角，會發現一團揉得像顆球的中文功課，「昨天就有一張不知道是何時的中文C174；三天前在臥室床下也有一張揉成球狀的功課，已經補寫完畢交回；三天前整理開學後要使用的櫃子，抽屜一堆雜物中也暗藏三張，暑假前，有時在外套口袋、包包都會各有暗藏考卷」等。媽媽認為，看起來是女兒趕著做什麼事，怕來不及才偷藏。

媽媽不諱言表示，女兒與大部分孩子一樣超學年的學習可能都會遇到的坎，「坎是困難，坎是壓力，坎更是痛苦，人遇到坎會如何面對，當孩子直白又哭又鬧，嚷嚷不想寫、太難了，我們還是要求繼續寫，孩子只有再想方設法，這就是人與生俱來的生存能力。」

甚至女兒有一次交出白卷的情況，媽媽說，「中文C考試交白卷，老師有些為難問我，能不能讓她重寫中文C兩百張，我已經忘記當時一份有沒有複習十次，還是馬上回覆老師絕對沒有問題，請老師不需要為難，因為C假裝通過，到D還是全部不行，當時她試寫D就已經出現我們預見的問題。」

文中，媽媽更直言，自家學習沒有所謂星期天放假、不用學習、不用寫公文，更沒有過年出國的特休分別，孩子們寫公文時，被要求態度嚴謹，連在餐廳都要先寫完公文才能吃飯；假日要訂正完公文，才能去踢球，沒有出去玩這回事。不過媽媽強調，每一個孩子、每一個家庭都不同，「適用我家的方法不見得適用你家。」

最後，媽媽也提及哥哥的模範生榜樣，「是一個特別的孩子，學習非常有熱誠，可以到教室寫公文，是他和妹妹最快樂的事」，當年積極參與資優考試，結果如願考上。

如今文章被挖出來朝聖，引來大批網友熱議，「健康才是一輩子的財富，真心疼這位小朋友」、「這個妹妹大班念的比我弟高中還認真」、「沒有玩這回事的小孩，其實很可憐」、「我以為我在看恐怖小說」、「你小時候...也是這樣被逼著學習嗎」、「再這樣逼下去，小朋友會出現各種行為偏差～至少給個星期天休假日吧」、「小心養出兩個仇人」。