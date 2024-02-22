三星Z Fold 6最新爆料：比前代更輕、厚度僅為11mm

▲三星Z Fold 6爆料出爐。（圖／9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

三星最新摺疊機爆料出爐，根據消息源 @chunvn8888 分享的最新消息，三星 Galaxy Z Fold6 會比前代更輕、更薄，新款厚度僅為 11mm，此外會比前代更寬一些。

三星Galaxy Z Fold 6 在設計方面依然沒有預留專用的 S Pen 手寫筆插槽，因此在使用手寫筆時依然需要搭配保護套使用。消息來源表示三星Galaxy Z Fold6 會有三種顏色供消費者挑選，採用鈦金屬材質，螢幕也會更接近直角。

規格方面，該機配備高通S8 Gen 3 晶片，內建4600mAh 容量電池，改善螢幕下相機。 Galaxy Z Fold4 和Z Fold5 都配備了隱藏在手機主顯示器下方的螢幕下相機，它主要用於視訊通話以及用於解鎖裝置的臉部辨識。

另一位爆料者 Yogesh Brar 也指出，Galaxy Z Fold6 的外螢幕螢幕對角線尺寸為 6.4 吋，高於 Galaxy Z Fold 5 的 6.2 吋螢幕。他也指出，蓋板螢幕的長寬比為 20：9，而內部螢幕的長寬比為1.08：1。Galaxy Z Fold6 的三個相機分別為5,000 萬像素、1,000 萬像素和1,200 萬像素。