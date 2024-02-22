3000元有找！　三星平價智慧手錶Galaxy Fit3正式發布

▲Samsung Galaxy Fit3。（圖／三星）

記者陳俐穎／綜合報導

三星電子宣佈推出最新健康智慧手環Galaxy Fit3，Galaxy Fit3為三星最新穿戴裝置，機身採用鋁合金材質，並搭載更寬闊的顯示螢幕，讓用戶透過手腕上的方寸之地，從日常健身到靜態睡眠，全天候追蹤個人身心健康數據。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，在健康意識抬頭的新時代，人們渴望以更全方位的視角，深入了解自身保健情況。三星不遺餘力為使用者打造先進的監測工具，助其一步步邁向健康大道。

Galaxy Fit3共推出「曜石灰」、「雲霧粉」、「辰曜銀」三款顏色，建議售價2,680 元，並於3月1日起於全台各大通路正式上市；另同步推出兩款運動錶帶專屬配件，打造個人風格。三星於3月31日前推出一系列豐富優惠，於全通路購買指定型號手機或平板，加購Galaxy Fit3現折1,000元。

Galaxy Fit3機身採用鋁合金材質，搭載1.6吋顯示螢幕，寬度較前代機型提升45%，螢幕資訊更能一目了然，便於輕鬆查看數據。其輕巧尺寸兼具時尚設計提供舒適的配戴感，適合全天候日常使用。具備大容量電池，提供長達13天的電力續航。

內建超過100款錶面設計，使用者可從中選擇最愛款式，或以自身照片作為背景，打造自我風格強烈、時尚有型的智慧型穿戴裝置。此外，借助一鍵式快拆設計，輕輕一按即可更換錶帶，展現混搭巧思。

Galaxy Fit3可追蹤其睡眠模式，甚至可偵測鼾聲、監測血氧濃度，提供更精闢入微的偵測數據。Galaxy Fit3能根據個人睡眠模式提供個性化「電子睡眠教練」，給予深具意義的見解，透過直覺易用的方式，協助使用者了解自身睡眠，引導他們做出正向改變。

白天時，Galaxy Fit3可讓用戶密切掌握日常活動。其具備超過100種運動追蹤功能，能隨時隨地輕鬆查看運動記錄，鼓勵他們保持動力實現目標。Galaxy Fit3具備5ATM及IP68防水防塵等級，使用者可盡情享受戶外活動。此外，Galaxy Fit3提供豐富的健康數據，包括心率、壓力值等，讓用戶全盤掌握個人健康狀態。