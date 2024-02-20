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三星Solve for Tomorrow競賽報名開跑　總獎金超過百萬

▲三星第五屆「Solve for Tomorrow」競賽報名開跑。（圖／三星）

▲三星第五屆「Solve for Tomorrow」競賽報名開跑。（圖／三星）

記者陳俐穎／綜合報導

三星電子持續於全球各地推出Solve for Tomorrow 競賽，鼓勵全球青年運用科技知識與創意，解決當地社會問題。三星說明，目前台灣至今已邁入第五屆，累計近350個團隊、超過1,250名同學與教師參與，分享創新思維。本屆活動也已經開放報名，從即日起到5月1日皆可受理報名，總獎額超過100萬元。

今年Solve for Tomorrow 以「新思維，心技術，永續星未來」為主題，鼓勵全台公私立高中職及五專一至三年級在學學生創意提案，從自身生活觀察發想，以「永續社會」及「永續環境」為方向發展具潛力的特色解方。

三星表示，本次競賽除了呼應聯合國永續發展目標與三星「Everyday Sustainability 永續日常」企業方針，更結合今年三星在巴黎奧運提出的「Open Always Wins」開放創新精神。台灣三星今年首度邀請社會設計平台 5% Design Action 擔任正式合作夥伴，期望藉助其長期於社會創新的影響力，擴大資源串聯，並給予參賽同學們更多啟發，優化提案完整度。

調查指出近7成青年接觸永續議題的契機來自學校課程、SDGs相關活動或其他永續主題，從歷屆Solve for Tomorrow 的參賽作品中也發現，青年學子對於永續議題的關注日益提升，以第四屆競賽為例，同學們的提案提及呼應聯合國SDGs 17項指標比例較前一屆超過2倍。三星表示，Solve for Tomorrow 不只鼓勵年輕學子用心觀察，更希望同學發揮創意、著手實踐，提出富有新意的解方。

本屆決賽預計於11月15日登場，決賽評審團橫跨永續、教育、創新、科技應用等領域，包括國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所葉欣誠教授、DFC（Design for Change）臺灣發起人許芯瑋、5% Design Action社會設計平台副執行長黃詩妤等專家，將根據提案的問題定義、創新概念、科技應用、作品完成度、提案技巧及網路人氣等指標，評選出最終5組優勝隊伍，獲得總獎額超過100萬元的獎項。

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