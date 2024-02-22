2023年下半年OLED面板出貨量成長9%　三星顯示仍居冠

▲去年第 4 季 OLED 面板出貨量環比增長 41%。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳俐穎／綜合報導

根據顯示器供應鏈顧問公司 DSCC 最新發布的OLED 出貨量報告顯示，2023年下半年OLED面板出貨量成長9%，此外去年第 4 季 OLED 面板出貨量環比增長 41%，同比增長 31%，達到 2.92 億片，此前環比增長 18%，同比增長 14%。 而其中三星顯示仍以37％佔比居冠。

DSCC 高級總監 David Naranjo 表示，在 2022 年同比下降和 2023 年上半年庫存正常化後，2023 年 2 季度的複蘇得以實現。

2023 第 2 季 OLED 智慧型手機較前季成長42%，全年成長12%。 OLED 智慧手錶較 2023 年上半年成長 101%，全年成長 1%。 OLED 平板電腦銷量較 2023 年上半年成長 58%，全年成長 15%。 OLED 筆記型電腦較 2023 年上半年成長 64%，全年下降 25%。

2023 年第 4 季度，OLED 智慧型手機面板出貨量較上季成長 51%，較去年同期成長 27%，而 23 年第 3 季和 OLED 筆記型電腦面板出貨量較去年同期成長 12%，較去年同期成長 25 %在 2023 年第 3 季環比成長 20% 和年減 18% 後，季增 58%，較去年同期成長 36%。

2023年第四季，三星顯示器（SDC）在OLED面板出貨量方面繼續領先，佔37%市佔率。京東方（BOE）、中星（China Star）、和輝光電（EDO）、樂金顯示器（LGD）和維信諾（Visionox）的市佔率均有所成長。

DSCC 資深主管David Naranjo表示，2023年下半年OLED面板出貨量成長的主要原因是庫存正常化以及智慧手機、智慧手錶、平板及筆電等應用需求的增加。預計，2024年OLED面板出貨量將繼續保持成長態勢。