三星總裁盧泰文：AI將延伸出手機之外

▲三星總裁盧泰文。（圖／三星）

記者陳俐穎／綜合報導

在三星AI新機S24系列發布之後，三星總裁盧泰文也發布官方新聞稿，表示參與開發Galaxy S24旗艦系列，為職業生涯中的「黃金期」。也強調未來除了手機之外，三星也將AI繼續延伸出去。

盧太文認為，身為一名工程師，見證過無數令人難以置信的創新，但AI無疑是本世紀最具變革性的技術。有幸參與此盛事，實屬難能可貴。它不僅為三星和行動產業掀起巨大變革，對全人類更是如此。

他認為，當AI整合至手機的那一刻，「即為一場革命」，行動體驗的新時代已來臨，行動裝置將成為AI的主要途徑，而憑藉三星龐大的產品陣容、傳承至今的創新底蘊，以及長久秉持的開放合作理念，三星Galaxy具備放眼全球的絕佳優勢。

他也分享，自Galaxy S24旗艦系列推出以來，三星收到來自各界有關Galaxy AI日常應用的回饋。與Google合作的搜尋圈（Circle to Search）以令人驚豔的直覺式探索工具，名列最受歡迎的AI應用之一。而用於破除語言障礙的溝通工具，例如「通話即時翻譯」、「訊息即時翻譯智慧助理」和「翻譯助理」，激起眾人的無限想像。消費者亦對智慧相片編輯器（Photo Assist）讚譽有加，這是由ProVisual Engine驅動的三星創意工具。

此外，三星已為Galaxy AI擘畫下一步行動－將應用範疇延伸至智慧型手機以外，為各類型的裝置、服務進行最佳化。未來，特定Galaxy穿戴裝置將運用AI強化數位健康，揭開智慧健康體驗的全新時代。三星並將與更多業界一流的AI夥伴合作，藉以豐富和拓展跨類別的Galaxy AI體驗。