台南市安定區工廠火警連燒15小時才撲滅　消防人員人仰馬翻

▲台南市安定區港口工廠，21日下午傳出火警，消防人員長達15小時馬拉松式搶救，才於22日上午7時許才完全撲滅，讓消防人員累得人仰馬翻。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安定區港口工廠，21日下午3時41分許傳出火警，現場冒出火舌與大量濃煙，台南市消防局119勤務中心據報，出動安定等分隊，共計出動32車69人前往搶救，火場為1樓鋼骨鐵皮挑高建築物，然燒面積約300平方公尺，由於燃燒的雜物撲滅不易，直到22日上午7時許才完全撲滅，共搶救15小時，累得消防人員人仰馬翻。

台南市消防局21日下午3時41分許據報，台南市安定區港口工廠發生火警，即出動大批消防人車前往搶救，火勢在消防人員搶救下，於下午5時14分許即控制，但因火場內有大量木質物料，火勢撲滅不易，且會燜燒復燃，消防局持續增援消防人車前往搶救，這場馬拉松式的救火行動漏夜執行，一直持續到22日上午7時才完全撲滅，整個過程路長達近15小時，累得消防人員人仰馬翻。

台南市消防局為提供現場消防人員補充體力，出動奇美食品包子車在火場駐地，提供消防人員熱食飲品，大大補充提高消防人員續航力。此外，消防局為澈底撲滅火勢，更調動大型挖土機到場支援，一面挖掘一面射水滅火，提高滅火效能。

初步勘查，火場為1樓鋼骨鐵皮挑高建築物，然燒面積約300平方公尺，有財損，需要火調，用途為木材行。目前起火原因及財物損失由消防局調查處理中。