2024台灣燈會台南高鐵燈區　「台灣奇案-陳守娘」首創賞燈、看圖、聽故事！

▲高鐵競賽燈區「台灣奇案-陳守娘」處，安排專業導覽老師介紹陳守娘的故事，採遊客隨到隨解說，每場次約15分鐘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台灣燈會在台南」繼安平燈區2月3日開展後，高鐵燈區即將於2月24日元宵節開幕，高鐵主展區競賽燈區有近260件花燈藝術創意作品，包含引發熱議的「台灣奇案-陳守娘」花燈。

台南市政府將於展期間（2月24日至3月10日）的週六、日及2月28日假日晚上7時至8時，由專業導覽老師介紹陳守娘的故事以及教大家如何規劃來趟最強女鬼散步路線巡禮，歡迎大家來高鐵燈區賞花燈時，別忘了來聽故事喔！

台南市長黃偉哲表示，高鐵燈區將於2月24日揭開序幕，其中競賽燈區中「台灣奇案-陳守娘」未展即引起熱議，台南是文化古都，多元的文化融合、都市傳說及民間軼聞故事，是文化傳承及城市養分，陳守娘是清末台灣四大奇案之一，陳守娘顯靈傳說，更是台南人耳熟能詳的傳奇故事，高鐵燈區以傳統歷史及多元文化等規劃藝術燈飾及相關系列活動，特別在競賽燈區「台灣奇案-陳守娘」安排老師解說陳守娘的故事，讓民眾逛花燈也能體驗台南古都的多元文化。

台南市政府表示，2022及2023年於農曆7月推出「最強女鬼導覽散步導覽路線」反應熱烈、頗獲好評，2024年搶先體驗，於展燈期間的週六、日及2月28日假日(共7天)晚上7時至8時，於高鐵競賽燈區「台灣奇案-陳守娘」處，安排專業導覽老師介紹陳守娘的故事，採遊客隨到隨解說，每場次約15分鐘，為讓遊客更了解陳守娘，特別設計繪製最強女鬼導覽散步導覽路線地圖摺頁於現場限量發放，讓遊客按圖索驥也能身歷其境，也希望透過民間傳說故事的導引，讓遊客深入認識台南，體驗台南宗教觀光的魅力。