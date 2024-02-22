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2024全國花燈競賽燈王揭曉　台南學校拿下3座燈王

▲2024台灣燈會「全國花燈競賽」評選結果出爐，台南市大灣國小（親子組）、台南市私立光華高中（國中組及高中職組），3校榮獲燈王獎，各得獎金8萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣燈會「全國花燈競賽」評選結果出爐，台南市大灣國小（親子組）、台南市私立光華高中（國中組及高中職組），3校榮獲燈王獎，各得獎金8萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會「全國花燈競賽」評選結果出爐，台南市大灣國小（親子組）、台南市私立光華高中（國中組及高中職組）、華美工作室（大專社會組）、法務部矯正署台南第二監獄（機關團體組），分別榮獲各組別燈王獎，各得獎金8萬元。

▲2024台灣燈會「全國花燈競賽」評選結果出爐，台南市大灣國小（親子組）、台南市私立光華高中（國中組及高中職組），3校榮獲燈王獎，各得獎金8萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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各組特優、優等、甲等及佳作得獎名單，已公告於「2024台灣燈會在台南」全國燈會官網（https://2024lantern.tn.edu.tw/Home/Announce/7）。台南市黃偉哲市長對台南市學校師生的優異表現甚感嘉許與感謝，也歡迎來自全國各地的朋友於2月24日至3月10日，攜家帶眷、呼朋引伴前往欣賞。

▲2024台灣燈會「全國花燈競賽」評選結果出爐，台南市大灣國小（親子組）、台南市私立光華高中（國中組及高中職組），3校榮獲燈王獎，各得獎金8萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，全國花燈競賽燈區位於高鐵燈區的主展區內，最大特色就是擴大民間參與能量、展現各界參與的熱情，讓參賽民眾依競賽主題，自由創意發想，呈現作品豐富性、多元性及包容性。本次展出作品高達258件，都是來自全國各縣市對製作花燈有興趣的學校師生、機關及民間團體的優秀作品，歡迎全國民眾前往參觀，給予鼓勵及肯定。

▲2024台灣燈會「全國花燈競賽」評選結果出爐，台南市大灣國小（親子組）、台南市私立光華高中（國中組及高中職組），3校榮獲燈王獎，各得獎金8萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府表示，在籌備全國花燈競賽燈區的過程，為了讓台南市的參賽者在全國競賽作品完美呈現，自去年暑假期間開辦3場學校師生花燈製作研習，感謝各校師生踴躍參與，不僅學校報名踴躍，參賽作品豐富且多元。最後更囊括3座燈王，以及多個特優及優等獎項。最難得的是，歷年全國燈會花燈競賽常勝軍的台南市光華高中這次一舉榮獲國中組、高中職組雙燈王。

▲2024台灣燈會「全國花燈競賽」評選結果出爐，台南市大灣國小（親子組）、台南市私立光華高中（國中組及高中職組），3校榮獲燈王獎，各得獎金8萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府表示，花燈競賽的評審邀請來自全國各界具有專業花燈製作、藝術創作及美學等領域的學者專家及實務工作者擔任，經過日、夜間作品表現評選後選出，每件作品展現的傳統技法、素材及創意皆各有特色，也呈顯多采多姿的花燈樣貌。競賽結果雖有名次高低，但參賽團隊都相當用心的完成作品，精彩的競賽花燈完整呈現在高鐵燈區，值得大家前往欣賞並給予鼓勵！

▲2024台灣燈會「全國花燈競賽」評選結果出爐，台南市大灣國小（親子組）、台南市私立光華高中（國中組及高中職組），3校榮獲燈王獎，各得獎金8萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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