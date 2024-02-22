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以哈持續激戰「加薩已29313死」　聯合國：240萬人處於饑荒邊緣

▲▼ 以色列與哈瑪斯的衝突仍持續進行中。圖為2023年12月20日的加薩建築群，明顯遭到破壞。（圖／路透）

▲以哈戰爭讓加薩死亡人數增加到2萬9313人，聯合國警告240萬加薩人處於饑荒邊緣。（圖／路透）

文／中央社

遭到圍困的加薩21日持續受到激戰衝擊，聯合國警告饑荒迫在眉睫。聯合國安全理事會呼籲立即停火的決議昨天因美國否決而被擋下。

法新社報導，華府認為上述決議案將危及進行中的解救人質工作，派白宮高階官員麥格克（Brett McGurk）前往埃及首都開羅，致力重啟調解人和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）參加的談判。

哈瑪斯去年10月7日對以色列發動襲擊引發戰爭，造成大量平民死亡和嚴重人道主義危機，全球引以為憂。

對加薩絕望平民提供的零星援助仍因戰鬥和混亂而受阻。聯合國早已警告，240萬加薩人處於饑荒邊緣，恐面臨兒童死亡「激增」的情況。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）表示，一支卡車車隊遭遇槍擊劫掠，由於「完全混亂和暴力」，被迫停止在加薩北部的援助物資運送。

據哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部表示，以色列對加薩發動更多襲擊，夜間又有103人喪生，死亡總數來到2萬9313人

加薩市（Gaza City）整個街區盡成廢墟，坑坑洞洞的街道上到處都是瓦礫。居民阿瑪德（Ahmad）說：「我們再也受不了了。」

他說：「我們沒有麵粉，外頭那麼寒冷，我們甚至不知道該去哪裡。我們要求停火，我們要活下去。」

特別令人憂心的是加薩最南部的拉法（Rafah）地區，那裡有140萬人目前住在擁擠避難所和臨時搭建的帳篷裡，附近以色列地面部隊可能的攻擊令他們擔心受怕。

援助團體警告，地面攻勢可能會將拉法變成「墳場」。美國早已表示，必須讓大量流離失所的平民遠離危險。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說：「如果沒有適當考慮這些難民的安全和保障，我們持續認為在拉法展開軍事行動將會是場災難。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）堅稱，軍隊將繼續戰鬥，直到摧毀哈瑪斯並釋放剩餘的130名人質。不過其中約30人恐怕已經死亡。

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