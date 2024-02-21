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以色列準備大規模進攻拉法！拜登改變用詞　頻繁使用「停火」

▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲以色列準備大舉進攻拉法，美國總統拜登開始頻繁使用「停火」一詞。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登幾個月來一直希望以色列和哈瑪斯「暫停」在加薩的戰鬥，但隨著以色列準備在加薩南部的拉法市發動地面攻勢，他的言論開始轉向強調「暫時停火」的必要性。

路透社報導，這聽起來像是細微的用詞差異，但這使得拜登更接近世界上許多人和他自己的民主黨內部批評者。這些批評者希望已造成近3萬巴勒斯坦人喪生的以哈戰爭永久停火。

美國已經否決聯合國安理會關於以哈戰爭的3項決議草案，最近兩次否決時擋下要求立即實現人道主義停火的措辭，但現在華盛頓本身提出的決議草案，其中就包括「停火（ceasefire）」一詞。

根據路透社看到的文本，草案呼籲以哈戰爭暫時停火，且須與巴勒斯坦人組織「哈瑪斯集團」（Hamas Group）釋放扣押的以色列人質並行，並反對其盟友以色列在拉法（Rafah）發動大規模地面進攻。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）否認故意改變措辭。她今天告訴媒體：「這反映我們一直以來做的事。」

在提出這份草案前，華盛頓一直避免在聯合國就以哈戰爭採取行動時使用停火一詞。新的美國文本呼應拜登這個月公開使用關於這種情勢的用語。

拜登2月8日在白宮對記者表示：「我現在正在非常努力地推動人質停火協議，因為如你所知，我一直在為此協議努力不懈。」他還說以色列在加薩的反應「太過分」，這是他到目前為止最尖銳的批評。

8天後，拜登說他已與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）廣泛討論停火問題。

拜登2月16日說：「我提出理由─而且我對此有非常強烈的感覺─必須暫時停火（temporary ceasefire），以釋放俘虜和人質。這項工作正在進行中。我仍然希望能夠做到。」

相較之下，在去年11月上一份人質協議談判時，拜登的用詞是「暫停（pause）」。他在11月26日說：「只要俘虜不斷獲釋，我就希望暫停措施繼續下去。」

美國官員說，拜登改變措辭與他的批評者無關。

相反的，官員們認為，這反映以色列和哈瑪斯為談判達成停戰6到8週協議，而付出的巨大努力。這項協議將以釋放在加薩的人質作為交換，並加快向平民提供人道主義援助。

白宮內部的想法是，如果戰鬥能夠停止這麼長時間，那麼可能會出現更長的停火。但是以色列計劃進攻加薩南部城市拉法，拉法有100多萬巴勒斯坦人在此避難，這將使停止戰鬥的努力複雜化。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員、中東專家米勒（Aaron David Miller）說，拜登的措辭轉變並沒有反映出重大變化，但確實反映出美國政府對拉法的潛在攻勢的憂心。

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