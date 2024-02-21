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闢建聯外道路提升石壁觀光量能　張麗善：兼顧安全與發展

▲縣府召開「古坑鄉草嶺村石壁遊憩開發區聯外道路可行性研究暨初步規劃工作」說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善指示納入地方意見與安全需求。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府計畫設置石壁聯外道路，今（21）日召開說明會，縣長張麗善聽取顧問公司、地方居民意見後，指示交通工務局納入地方意見，規劃符合地方需求及安全道路計畫。

縣府交通工務局配合「石壁竹創森計畫」，委託顧問公司辦理「古坑鄉草嶺村石壁遊憩開發區聯外道路可行性研究暨初步規劃工作」，透過規劃了解聯外道路系統施工的可行性，盤點A、B兩條可行路線，今天召開說明會說明，地方居民反應，由於該地區天然資源豐富，地形、地質特殊，也提出C方案，交通工務局將納入一併考量。

▲縣府召開「古坑鄉草嶺村石壁遊憩開發區聯外道路可行性研究暨初步規劃工作」說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲交通工務處與地方溝通道路設置計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善指出，縣府積極推動雲東、雲西國家風景區開發，雲東以精準療癒基地劃設觀光區域，並已送觀光署審核，希望透過道路的整合、闢建，將現有萬年峽谷、五元兩角、木馬古道、雲嶺之丘等景點串連，甚至與南投縣杉林溪、嘉義縣阿里山等觀光區有更優質交通網絡連結，提升整體觀光量能。

張麗善表示，優化交通網絡是提升觀光基礎，但石壁地區屬於環境敏感區，除了專家與顧問公司意見，地方居民最了解地方需求與地理環境，特地親自至草嶺聆聽居民看法，讓道路開發不僅符合地方發展需求，更要確保各面向的整體性。針對居民提出依現有道路闢建C方案，由交通工務局納入未來計劃方案，其中部分路段屬南投縣管轄，縣府將積極與南投縣政府協調合作，促成道路順利完工。

▲縣府召開「古坑鄉草嶺村石壁遊憩開發區聯外道路可行性研究暨初步規劃工作」說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣府召開「古坑鄉草嶺村石壁遊憩開發區聯外道路可行性研究暨初步規劃工作」說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

交通工務局局長汪令堯表示，為打通縣道149甲全線，已於2022年2月恢復縣道149甲線全線通車，惟149甲線（原線）部分道路寬度僅4公尺，且多處髮夾彎，坡度陡峻，雖可作為聯絡道路通行，不符縣道交通需求，僅能通行小型車，所以規劃改線，新建一座跨清水溪橋梁，以截彎取直方式辦理，已完成環評作業，成功爭取預算新台幣12.6億，刻正辦理細部設計，等待中央基本經費審議通過，即可辦理發包作業。

▲縣府召開「古坑鄉草嶺村石壁遊憩開發區聯外道路可行性研究暨初步規劃工作」說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣府積極推動國家風景區開發，雲東以精準療癒基地劃設觀光區域，並已送觀光署審核。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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