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詐團報復黑吃黑「用炸的」！暗夜丟2顆爆裂物毀門窗　2收押2交保

▲雲林詐騙集團黑吃黑百萬釀糾紛，詐團成員丟擲土製爆裂物炸毀門窗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲土製爆裂物「投手」蔡嫌點燃第二顆，隨即往2樓陽台拋擲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市溪洲里一處透天民宅2月2日凌晨3時許遭丟擲爆裂物，巨大聲響嚇壞屋主與鄰居，幸僅炸碎2樓落地窗未造成人員受傷。警方獲報展開追查、立即報請雲檢檢察官段可芳指揮偵辦，逮回4名人並聲押投擲爆裂物的蔡嫌與教唆主嫌廖男，一度未獲准，雲檢再提抗告後2人裁定羈押禁見，共犯張嫌、賴嫌10萬交保。

雲林地檢署說明，經警方封鎖現場及調閱監視器畫面後，迅速掌握相關嫌犯身分，於當日下午及晚間，即分別將爆裂物投手蔡嫌（20歲）及現場錄影者賴嫌（19歲）拘提到案，並於2月3日下午將幕後教唆主使者廖嫌（25歲）、張嫌（22歲）拘提到案。

▲雲林詐騙集團黑吃黑百萬釀糾紛，詐團成員丟擲土製爆裂物炸毀門窗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廖姓主嫌教唆犯案並提供2枚土製爆裂物攻擊，無法交代爆裂物來源遭羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經檢察官訊問後，認為蔡嫌等4人均涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例罪第7條第4項之非法持有爆裂物、刑法第271條第2項、第1項之殺人未遂、刑法第305條恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人及反覆實施之虞。

▲雲林詐騙集團黑吃黑百萬釀糾紛，詐團成員丟擲土製爆裂物炸毀門窗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民宅2樓落地窗遭炸毀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

其中蔡嫌、賴嫌於同年月3日向雲林地方法院聲請羈押，惟雲林地方法院認為沒有羈押之原因而駁回，雲林地檢署旋即提出抗告，經高等法院台南分院撤銷原裁定，發回台灣雲林地方法院，於17日再度召開羈押，蔡嫌裁定羈押，賴嫌則交保10萬元；而主嫌廖男為教唆並提供炸彈與張嫌於4日向雲林地方法院聲請羈押，廖嫌裁定羈押，張嫌則交保10萬元。

▲雲林詐騙集團黑吃黑百萬釀糾紛，詐團成員丟擲土製爆裂物炸毀門窗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲投手蔡嫌丟第一顆時因太緊張未點燃即拋出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署指出，此案係因詐欺集團「黑吃黑」金錢糾紛而引起，許姓車手疑似侵吞騙來之百萬贓款，與成員間起了內訌，該集團廖男提供2枚土製爆裂物，指使蔡嫌前往被害人鄭姓成員住處並拋至2樓警告示威，另2名張嫌及賴嫌則分別負責駕駛車輛及現場錄影回報。蔡嫌總共丟擲兩次，第一顆就因太緊張沒點著就丟出去，隨後才丟第二顆炸毀落地窗。

▲雲林詐騙集團黑吃黑百萬釀糾紛，詐團成員丟擲土製爆裂物炸毀門窗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署指出強調，廖嫌及蔡嫌2人經聲押獲准後，續由專案小組向上溯源，將詐欺集團追根嚴辦。雲林檢警迅速將相關被告緝獲到案，確保民眾生命及財產安全，雲林地檢署呼籲法律無假期，民眾切勿以身試法，任何犯罪行為，檢警必定速辦、嚴辦，遏制不法分子之非法犯行。

▲雲林詐騙集團黑吃黑百萬釀糾紛，詐團成員丟擲土製爆裂物炸毀門窗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民宅2樓落地窗遭炸毀，巨大爆裂聲也嚇醒附近鄰居。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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