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跨國籍交流添溫馨　雲林縣服務站邀新住民共慶元宵

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站特地邀請初入境的新住民共同慶祝元宵佳節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站特地邀請初入境的新住民共同慶祝元宵佳節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

移民署南區事務大隊雲林縣服務站在華人傳統元宵節前夕，特地邀請初入境的新住民共同慶祝佳節，活動涵蓋家庭教育暨法令宣導課程、金融消費者權益講解，以及越南燈籠製作等多元主題，讓大家除了掌握最新修法規定及瞭解台越文化的差異性，也體驗溫馨的春節氛圍。

雲林縣服務站以家庭教育法令宣導開啟活動的序幕，讓初入境的新住民了解近期移民法的修法重點與自身權益相關的重要規定，同時，為了使新住民認識消費者權益，特別邀請財團法人金融消費評議中心的講師，深入解說消費爭議案例，並提醒大家在消費上避免不法詐騙，保障自身權益。

為增添春節及元宵氛圍，移民署多元文化講師范紅豔，帶領甫入境的新住民們與其另一半，製作越南傳統燈籠，藉由夫妻通力協作，共享跨文化特色的體驗，讓即將到來的元宵節充滿溫馨與趣味；越南籍黎小姐表示，台灣的新年都是到各大廟宇拜拜，到處放鞭炮，但在越南是不能放鞭炮的而台灣的燈會很多也很漂亮，是以前沒有體驗過的。

雲林縣服務站主任黃仲傑表示，在這個充滿希望和溫馨的時節，服務站為初入境的新住民們注入一股暖流，藉此機會感受文化的交流與包容，以減緩離鄉背井的焦慮感。另外，移民署自2月22日至3月22日開放受理申請「112學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」，核發獎項包含新住民證照獎勵金，鼓勵更多有一技之長且符合資格的新住民踴躍申請，若民眾對於申請新住民證照獎勵金有任何的疑問，也歡迎致電移民署各縣市服務站諮詢。

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站特地邀請初入境的新住民共同慶祝元宵佳節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲先行架構越南傳統燈籠的骨幹，在藉由夫妻協力張貼玻璃紙，讓其色彩繽紛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

 

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