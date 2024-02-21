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社會 社會焦點 保障人權

詐團百萬黑吃黑！丟炸彈報復畫面曝　太緊張凸槌...1枚還沒點就丟

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

雲林斗六市區某透天民宅，2日清晨遭人投擲爆裂物，警方查出是詐騙集團內部因為百萬元遭「黑吃黑」，其中一方找人丟擲爆裂物警告，將蔡姓犯嫌、廖姓主嫌及張姓、賴姓共犯等人逮捕，除依違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌送辦外，續由專案小組向上溯源，將詐欺集團追根嚴辦。

▲▼ 自製爆裂物炸民宅　犯嫌遭逮嚴辦聲押獲准 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲自製爆裂物炸民宅，4犯嫌遭逮嚴辦聲押獲准 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼ 自製爆裂物炸民宅　犯嫌遭逮嚴辦聲押獲准 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼土製炸彈炸破民宅落地窗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼ 自製爆裂物炸民宅　犯嫌遭逮嚴辦聲押獲准 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方指出，斗六市一處民宅，2日清晨4時許遭人丟擲爆裂物，造成二樓陽台落地窗碎裂，經調閱周遭路口監視器及釐清現場跡證，鎖定蔡姓男子涉有重嫌，前往蔡男住處將其拘提到案，另循線查獲廖姓主嫌及張姓、賴姓2名共犯。

▲▼ 自製爆裂物炸民宅　犯嫌遭逮嚴辦聲押獲准 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲主嫌廖男為教唆並提供炸彈，賴嫌、張嫌開車把風，蔡嫌為投手 。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

警方查出，全案因詐欺集團成員間「黑吃黑」金錢糾紛而引起，金額達上百萬，主嫌廖男為教唆並提供炸彈，賴嫌、張嫌開車把風，蔡嫌負責投擲土製炸彈，蔡嫌總共丟擲兩次，第一顆沒點著就因太緊張丟出去沒爆，隨後才丟第二顆炸毀落地窗。全案除依違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦外，廖嫌及蔡嫌2人經檢察官聲押獲准後，續由專案小組向上溯源，將詐欺集團追根嚴辦。

▲▼ 自製爆裂物炸民宅　犯嫌遭逮嚴辦聲押獲准 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼ 自製爆裂物炸民宅　犯嫌遭逮嚴辦聲押獲准 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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