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台東市污水下水道第2期3月中動工　配合重大工程進行節省2千萬

▲縣長饒慶鈴21日前往視察台東市污水下水道系統建設。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣長饒慶鈴21日前往視察台東市污水下水道系統建設。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動台東市污水下水道系統建設，縣長饒慶鈴21日前往視察後表示，第2期即將在今年3月中陸續動工，且將配合全民運動館、台東總圖、停五停車場等重大的公共工程同步進行，不但提高工程效率也預估可替縣府節省2千萬元經費，115年預計要讓全縣用戶接管戶數將達8,821戶。

饒慶鈴21日上午由建設處長蔡勝雄陪同在台東市南京路廣場聽取簡報，饒慶鈴提到，污水下水道建設為城市發展的重要指標，台東市污水下水道系統共分為3期建設，主要計畫範圍位於台東市都市計畫區，計畫總面積約1,065公頃，為改善都市環境衛生、促進良性永續發展，污水下水道工程推動雖會影響市區交通，但為了城市的進步也會請工程單位妥善做好交通維持工作，施工期間也請縣民朋友體諒配合。

台東縣政府建設處說明，3月將開始陸續分段施工，範圍先為桂林北路、中華路一段、二段及南京路等區域；後續114年再從杭州街區域之污水管線、博愛路、更生路、中華路一段、中正路等區域施工。而台東市污水下水道系統第一期工程已完成，包括建置水資源回收中心一座，每日可處理4千立方公尺的污水，污水管線約2萬公尺。112年以前台東市系統接管戶數為1,428戶、知本風景特定區系統用戶接管戶數2,033戶，113年至115年底前屆時將新增用戶接管戶5,360戶，全縣達8,821戶。

第2期建設計畫預計分為4個標案、預計114年底前全數發包，其中第一標將於3月中旬開工、第二標也預計在12月開工。第一標工程總經費約3.99億元，工程主要內容為前巷道連接管10,808公尺，後巷道連接管962公尺，預計完成接管戶數1,225戶為主，總工期3年。此次工程將同步配合近期重大公共工程污水用戶接管，可直接排入公共污水下水道，免設計污水處理設施，預估可節省公帑達2千萬元。

台東縣政府建設處強調，依下水道法施行細則規定公告，下水道可使用地區，6個月內須完成接管。獎勵輔導期間縣府將協助民眾接管，不需自費接管。但為避免雨、污水管混接情形，造成下雨水時污水管線及水資源回收中心不勝負荷，請民眾配合先行改管雨污水分流，且後巷自地界線退縮、搬除雜物。若後巷有施工障礙部份則依據「台東縣公共污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點」配合施工，以利工程進行。

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