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世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽　台東縣選手獲1金2銀1銅

▲台東縣選手參加2024 IEYI 世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，獲1金2銀1銅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣選手參加2024 IEYI 世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，獲1金2銀1銅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2024 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽1月底在國立台灣師範大學舉辦，台東縣東海、美和國小及長濱國中等3所學校、10名學生參加競賽，結果全數獲獎，奪1金2銀1銅佳績，其中東海國小以「烘碗機智能開啟套件」拿下安全健康類金牌，另「太陽能AI行人號誌」、「轉轉曬衣螺桿」及「家庭管家」等作品分獲銀、銅牌。

台東縣政府教育處表示，東海國小學生林慕帆說到，當中午吃飯時發現餐盒有一股霉味，才驚覺前一天洗完餐盒後忘記啟動烘碗機，如果經常忘記容易產生黴菌，因此啟發此智能套件的動機，利用溫溼度感測器偵測烘碗機內的濕度，當濕度達一定值後，烘碗機便會啟動以解決問題，小小的設計卻能大大地增加生活便利性。研發過程中也與同為國小教師的父母討論研究，增添晚餐時的話題樂趣，很高興能以「烘碗機智能開啟套件」拿下安全健康類金牌，目前作品已經申請新型專利，希望未來有機會能把此創意推展到市面上，協助有同樣困擾的人。

指導老師鄧佩宜提到，如何讓學生在生活中對事物有感而發掘問題很重要，有了學生的發想後，老師只是擔任協助的角色，並藉由與其他專長的師長發揮團隊合作；尤其是美和國小林文偉老師及馬蘭國小曾威頊老師跨校指導，藉由教學相長，在過程中發現學生會提出比老師還棒的想法與方案，是最令人驚豔之處。

美和國小學生陳婉寧說到曬衣服是每個家庭都需要做的家務事，但卻很費時費力，同學楊晴伃的家人從事洗衣行業，對曬衣物這項工作感同身受，發現曬衣有許多的動作步驟包括取衣、穿衣架、走動掛衣、走動調整間距和通風等。為了讓家務事更輕鬆，使用木板和雷射切割機進行組裝，作品的核心部分「螺旋衣桿」則使用3D列印機製造，以5：1的比例呈現，滿足「防位移和固定間隔」的需求，同時保持收衣的快速，曬衣和收衣的工作都得到了簡化，讓家庭事務更加便利，研發「轉轉曬衣螺桿」獲得了便利生活類銀牌獎。

指導老師林文偉及高偉堯提到，學生們不僅學會主動解決問題的企圖心，在發想階段培養解決問題能力，時時鼓勵學生從日常生活中發現問題，並嘗試提出多種解決方案，評估可行的方法。過程中老師則提供廣泛的科技應用，幫助孩子修正他們的想法。

長濱國中八年甲班學生黃庭雅與八年乙班學生劉佩辰的作品，結合太陽能與人工智慧的行人號誌，對社會安全的關懷以「太陽能AI行人號誌」獲得安全健康類銀牌；另一組學生，八年甲班學生葉緹軒與八年乙班學生吳珈嫻的作品「家庭管家」，將科技融入日常生活，更為未來的智慧家庭趨勢帶來了嶄新的視野，獲得高齡照護類銅牌。

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