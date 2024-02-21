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台東市雲南路瓶頸路段拓寬工程開工　預計11月完工

▲台東市公所21日舉行「雲南路瓶頸路段拓寬工程」開工典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東市公所21日舉行「雲南路瓶頸路段拓寬工程」開工典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市公所21日舉行「雲南路瓶頸路段拓寬工程」開工典禮，由市長陳銘風主持。陳市長表示，拓寬工程完成後，將有效提升車流速度及安全，解決雲南路到知本火車站交通瓶頸問題。

陳市長致詞時指出，道路建設與在地經濟發展息息相關，這項計畫是國土署推動「生活圈道路建設計畫」，計畫範圍屬鄉道東59鄰近知本火車站，連接台11線及台9線道路，計畫道路2側都是農業區，經濟活動均以一級產業為主，常有農機具及農產品運輸使用車輛通行，時代變遷導致此路段用路型態改變，車輛頻繁行經台11線到雲南路，再轉到雲南路161巷、富榮街到知本車站及附近地區，車流量非常大，為了暢通鄰近對外聯絡道路，因此，辦理雲南路段瓶頸道路拓寬。

陳市長感謝內政部國土管理署及台東縣政府對於本案的大力支持，中央補助85%所需經費，其餘經費由台東市公所自籌，大大緩解地方政府經費不足的窘境，更期許接下來的工程一切平安順利，如期如質完成，拓寬工程完成後，不但可以有效提升車流速度及安全，解決雲南路至知本火車站交通瓶頸問題，同時也分流台11線車潮，實現路更平、人行更安全，民眾滿意有感的目標。

這項拓寬工程施工範圍長度達600公尺，土地徵收費用為900萬元，發包工程經費3000萬元，總工程經費達5100萬元。原道路拓寬前，路幅總寬4公尺，拓寬後總寬15公尺，並增設4公尺人行步道，還有1.3公尺高的護欄，提供民眾更友善安全的通行環境，工程預計在11月完工。

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