藍白明晚飯局共商優先法案　黃國昌：釋最大善意達成共識

▲民眾黨立院總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨團、民眾黨團預計22日晚間在立法院進行餐敘，共商未來要合作推動的優先法案等議題。黃國昌說，如果包括國會改革、司法改革，國民黨不管是黨團還是各自立委，都曾宣示過希望列優先法案，兩邊有高度共識，「他們不提沒關係，明天我就會主動跟國民黨講，我們來提，釋出最大善意跟國民黨團達成共識」。

針對明天晚上與國民黨團三長的餐敘，黃國昌說，其實三長對三長都沒這麼熟悉，「因為我跟他們黨團三長在上上屆仍在立院時，也沒有共識過，黃珊珊跟吳春城雖然過去有私人情誼，但也還沒有在這位子上為了未來要推動的法案廣泛交換意見」。

黃國昌說，如果包括國會改革、司法改革，國民黨不管是黨團還是各自立委，他們都曾經宣示過希望列優先法案，兩邊有高度共識。

黃國昌表示，可以看得出來，民進黨政府現在的看守內閣，就以昨天質詢的問題，那是蔡英文在2017年司改國是會議的結論，也是台灣在反貪腐公約下的義務，「研議了6年，行政院連草案都提不出來，是能力有問題還是故意延宕？社會大眾都看得非常清楚」。

黃國昌說，民進黨政府不想負起責任，想繼續跳票繼續延宕，但台灣社會不能等，台灣的被害人不能等、台灣的人命不能等，「他們不提沒關係，明天我就會主動跟國民黨講，我們來提，釋出最大善意跟國民黨團若能達成共識」，把蔡政府跳票多年的法案，新的國會做出來，回應社會大眾的情況。

至於傳出民眾黨主席柯文哲也會出席，黃國昌說，柯主席真的是一個好人，覺得兩邊的人都不認識，他做為大家長，作東、讓黨團幹部認識一下，這樣未來兩邊對口直接溝通，有善意順暢的聯絡管道就好。