協商前30分鐘才通知？　黃國昌：黨團3點24分就發出

▲民眾黨雙北市議員拜訪立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院20日開議，針對食安專案報告的日期就爭議不斷，下午由民眾黨召集朝野協商，但最後因民進黨團代表缺席而協商不成。針對民進黨團總召柯建銘批評開會前30分鐘才通知不合理，民眾黨團總召黃國昌21日受訪說，確認是民眾黨要召集協商後，同仁馬上把開會通知送出，「應該是在下午3點24分，所以才會訂4點30分」；他呼籲民進黨，好好把事情處理完最重要，那些情緒性發言就不多做回應。

黃國昌說，昨天也是下午大概2點多的時候接到議事處通知，議事處通知以後馬上就通知黨團幹部。其實昨天下午2點多接到同仁告知議事處希望召集協商，他還請同仁確定議事錄，到底是誰要召集協商，確認是民眾黨要召集協商後，同仁馬上把開會通知送出，「如果他給我Line的時間沒有錯的話，應該是在下午3點24分，所以才會訂4點30分」。

黃國昌說，其實下午總質詢完後他也有其他行程、人也在外面，但一接到議事處通知後，黃珊珊另外有會議、吳春城又要代表黨團參與，「我只有一件事情考慮，國會事情為重，馬上趕回來」。

黃國昌提到，在處理過程中，讓其他黨團覺得很倉促，可能要回顧整個事情起源，因為民眾黨希望是今天加開院會，昨天不協商的話要什麼時候協商？如果開會通知事發在今天的話，會不會又說今天加開院會、今天召集協商，顯然是兒戲。

「所以已經在綜合考慮之下，拉了下午4點30分，盡可能滿足各方情況，發出那樣的會議通知。」黃國昌說，過去大家看，由院長召集的協商通知短，因為黨團幹部本來就要在院區裡因應院會裡會發生的狀況，所以昨天民進黨那樣的情緒性發言，「我昨天受訪說，認真面對，好好把事情處理完最重要，那些情緒性發言也不想多近一步回應」。

黃國昌表示，事情走到今天，民進黨團只要講一件事，行政院長陳建仁願意的食安專報，「民進黨團認為陳建仁什麼時候該來？他們認為今天不應該加開院會來，是希望什麼時候來？是明天還是後天？這才是大家最關心的」。