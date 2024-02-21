補教揭小學生日睡6.5hrs行程遭圍剿　小編竟回：酸民需要出氣筒

▲補教業者分享國小兄妹的每周行程，引起大批網友討論，圖非當事人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

北市大安區知名美語補習班昨在臉書分享一對國小兄妹從周一到周日驚人的行程表，每天早上5:50分起床一路趕行程上課、補習、練才藝，連學校作業和午晚餐都在車上解決，每天只睡6.5小時，貼文肯定兄妹努力，在學業和才藝上都有好成績。引發大批網友湧入批評，補習班小編一一反擊，還說「這篇爆得有點離譜…看來酸民們今天心情都不好…需要個出氣筒。」但目前已關閉留言功能。

該補習班分享，就讀北市中正區明星小學的兄妹檔，分別就讀六年級及四年級，兩人在校成績優異，課外表演、比賽也屢獲佳績，英文程度不輸美國學生，從周一到周日每天都是清晨5點50分起床，隨後寫公文（英數中等科目）到早上7點10分，接著到學校上學，直到下午4點放學後一路趕行程上課、練琴及唸英文等，直到晚上11點30分才睡覺，行程滿檔，連午晚餐時間都在車上解決。

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該篇貼文引發網友討論，多數網友心疼小兄妹小小年紀就要過這種「恐怖行程」，也吸引不少兒科、育兒專家留言，也有網友質疑補教業者貼文的用意，甚至批評業者直接公布兄妹行程、校名與表演影片，已經明顯洩漏個資。該網站小編也一一反擊，強調「小編貼文時都有經過父母同意。父母隨時要刪文，我們馬上刪。」，小編還說，這篇爆得有點離譜…看來酸民們今天心情都不好…需要個出氣筒。」

有網友看完貼文回：「這恐怖片吧」，網站小編回：「外人來看或許恐怖，但當孩子自己在維也納代表台灣演出時，相信內心如此的驕傲。」還有網友說：「看到小孩的睡眠時間覺得有點無法接受，長期下來身體超傷的」，小編回：「成功的道路上一定辛苦，但相信孩子們在維也納代表台灣演出時，內心是多麼的驕傲」，引發網友批評小編留言一直跳針。