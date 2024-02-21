國小兄妹被排「充實日程」　小商人貼歌詞超酸：衝衝衝衝拉風

▲小商人留言開酸。（圖／翻攝自補教粉專）

記者鄺郁庭／綜合報導

有補教老師近日分享一對國小兄妹的亮眼成績，並曝光兩人一周的時間規劃表。兄妹倆才小六、小四，每天表訂5點多起床，醒來就是上課、練琴，睡前還要讀英文，直到晚上11點半才能睡，驚人日程引發爭議。網紅「小商人」就忍不住留言，貼出卜學亮的歌〈超跑情人夢〉一段歌詞，開酸意味滿滿。

補教粉專指出，小兄妹分別就讀國小六年級及四年級，兩人在校成績優異，課外表演、比賽也屢獲佳績，英文程度不輸美國學生，是全校知名風雲人物，「兩個人都是從4歲開始學鋼琴，一直持續到今，也曾學過兩年小提琴」，並在縣市級比賽拿到前三名的佳績，還遠赴日本拿獎、到維也納音樂廳表演。

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補教粉專還分享兄妹倆的日程表，驚呼「看完以上的Schedule，家長們有沒有跟我一樣下跪了？」「這應該是我目前看過最滿的Schedule了……果然一山還有一山高。」

補教粉專還轉述，孩子母親表示，兄妹兩人對此樂在其中。粉專小編也說，在補習班總校看到兄妹倆總是帶著笑容，「也常常聽到兩人搶答老師問題的聲音，他們兩人的聲音聽起來總是洋溢著快樂與歡笑，讓我相信兄妹兩人都是樂在其中。」

不過，貼文一出掀起輿論譁然，除了有醫師留言，兒童長期睡眠不足恐帶來危害，網紅「小商人」也留言，貼出卜學亮的歌〈超跑情人夢〉一段歌詞，當中穿插超多emoji，開酸意味滿滿。粉專「台灣帝雉」見狀，也留言酸，「最後打錯了吧？是XXXX（補習班名稱）到公文教室，晚餐only只吃15分鐘。」