學測數A考題中間偏難　全中教：預估五標與去年相當

▲學測首日登場，今天第一節考數A。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學學測今（20日）起一連三天登場，首日第一節考數學A，共有9萬830人報考。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）提供及時試題評論，數學團老師解析指出，今年考題難度與去年相當，整體難度中間偏難，部分題目可用國中解題技巧，預估五標與去年相當。

全中教數A試題評論教師團隊召集人是北一女老師吳銘祥，成員包括大直高中老師劉繕榜、復興高中老師陳瓏元、桃園市南崁高中老師黃茄峰、雲林縣私立正心高中老師高聖傑。

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全中教數學團解題老師指出，今年考題與去年難度差異不大，難度分布逐步依照題號漸難，整體而言屬中間偏難，空間及平面向量佈題較多，有題目以國中解題技巧即可完成。整體命題尚屬合宜，對數學程度好與努力的學生有正向鼓勵，具鑑別度，預估5標會維持。

▼學測數學A考題。（圖／大考中心提供）

▼學測數學A考題。（圖／大考中心提供）

全中教數學團解題老師說，今年單選第5題與去年單選第4題型類似，而選填13題與去年選填13題解法類似，有認真做考古題同學，會有所收穫，在題目敘述上有較多文字量，需花時間閱讀理解，但思考邏輯，與教學現場重點方向契合。此外，每大題的佈題難易如往年由易到難，不讓學生因此卡題而造成惋惜，每一大題的第一題都較為簡單並從基本觀念開始，讓考生不在一開始就亂陣腳。

解題老師指出，部分考題用國中技巧即可答題，像是多選第11題，學生只要願意窮舉可能情形，即可以用國中的聯立方程完成；填充13題更是可以用國中連比性質即可完成，讓程度較不好的考生也有所發揮的機會。

解題老師說，填充題15題屬於素養應用，將摸彩融入題目，學生理解題意後即可條列狀況來完成期望值計算，屬於素養觀念題型。此外，今年向量題型較多尤其在混合題，不像去年空間題型較多，但代數解題技能要較高，如代數問題較差的同學可能稍微吃虧。



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