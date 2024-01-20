快訊／快來對答案！　大學學測數Ａ解答出爐

▲大學學測首日登場，今天第一節考數A。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學學測今（20日）起一連三天登場，今年共有12萬195人報考，首日第一節考數學A，共有9萬831人報考，2143人缺考，缺考率2.36%，較去年2.06%微幅增加0.3%。得勝者文教提供數學A試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估數學A五標，分別為頂標11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分，其中均、後、底標比去年降1級分。

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解創智表示，今年考題難度介於去年和前年中間，整體來說中間偏難，難度對中段考生比較不利，預估5標頂標與前標，均與去年一樣，分別維持在11級分、9級分；至於均標、後標與底標則比去年減1級分。要拿到15級分的考生，預估只能錯2.5題。

解創智說，今年單選、多選與填充第1題，考題相當平易近人，有別於前兩年，今年出現比較多的簡單題型，可能是為了安定考生作答心情，不少考生剛拿到考卷看了都會笑，但隨著題數往後，難度增加，尤其選填最後幾題，難度突然攀升，考生答題像坐雲霄飛車一樣，難度差異頗大。

▼得勝者文教提供數A考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同）

